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Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

El amistoso del 6 de octubre podría marcar la última presentación de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país. Cuándo comenzarían a venderse las entradas, dónde comprarlas y qué hay que hacer para estar listo para la fila virtual.

Juan Riera
Juan Riera
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Las entradas para el que podría ser el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina comenzarían a venderse a fines de septiembre, de acuerdo con la fecha tentativa que trascendió en las últimas horas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará con Benín el próximo 6 de octubre, en un amistoso que genera una enorme expectativa por la posible despedida del capitán en suelo argentino.

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no oficializó cuándo comenzará el expendio de los tickets. Sin embargo, la venta se realizaría entre siete y diez días antes del encuentro, por lo que la fecha estimada se ubicaría durante los últimos días de septiembre.

Dónde comprar las entradas para Argentina vs. Benín

La plataforma elegida para la comercialización de las localidades sería Deportick, sitio que la AFA utiliza habitualmente para la venta de entradas de los partidos de la Selección Argentina disputados en el país.

Todavía no se conocen los precios que tendrán los tickets para el encuentro frente a Benín. Como referencia, en anteriores partidos del conjunto nacional los valores oscilaron entre los 90.000 y los 480.000 pesos, aunque esos montos no permiten anticipar cuánto costarán las localidades para este compromiso.

Cómo registrarse en Deportick para comprar entradas

Quienes quieran intentar conseguir una entrada deberán contar previamente con un usuario en Deportick. Para hacerlo, tendrán que ingresar a la plataforma y completar el formulario de registro con sus datos personales, entre ellos nombre completo, DNI y correo electrónico.

Una vez finalizado el proceso, será necesario validar la cuenta para comprobar que quedó habilitada correctamente. Se recomienda realizar este paso con anticipación y verificar el acceso antes de que se anuncie el comienzo de la venta.

Cuando finalmente se habilite el expendio, los usuarios deberán ingresar a Deportick antes del horario establecido para incorporarse a la fila virtual. La disponibilidad de las localidades dependerá de la cantidad de tickets que se pongan a la venta y de la demanda registrada.

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