Enzo Fernández es nuevo jugador del Manchester City por una cifra escandalosa

En el cierre del mercado de pases de la Premier League se concretó uno de los movimientos más importantes de la jornada: Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City, que acordó con Chelsea la compra del mediocampista argentino por 145 millones de euros.

La operación se definió después de varios días de negociaciones y le permitirá al futbolista de la Selección Argentina reencontrarse con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió durante su etapa al frente de Chelsea. Una vez concretado el traspaso, Fernández firmará un contrato por seis temporadas con el conjunto dirigido por el entrenador italiano.

El argentino había quedado a la espera de una resolución sobre su futuro. De hecho, no fue convocado para el último encuentro de Chelsea, mientras avanzaban las conversaciones por su salida. Con la pretemporada ya realizada, el volante se encuentra en condiciones de incorporarse rápidamente a su nuevo equipo.

De esta manera, Manchester City se convierte en el quinto club de la carrera profesional de Enzo Fernández. Antes de llegar a Inglaterra, el mediocampista pasó por River, Defensa y Justicia y Benfica, además de su reciente etapa en Chelsea.

Enzo Fernández entra en el top de los fichajes más caros de la historia

Los 145 millones de euros que Manchester City pagará por Enzo Fernández también tendrán un impacto en la historia del mercado de pases.

Con esa cifra, el argentino quedará entre las transferencias más caras de todos los tiempos, en una lista que tiene como principales protagonistas a Neymar, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, entre otros.

El ranking de las operaciones más elevadas queda encabezado por Neymar, con 222 millones de euros, seguido por Kylian Mbappé (180 millones), Ousmane Dembélé (150 millones) y Alexander Isak (145 millones). Enzo Fernández se suma a este grupo con una transferencia valuada también en 145 millones de euros.

River recibirá dinero por el pase de Enzo Fernández

La transferencia también genera expectativas en Núñez. River tendrá derecho a recibir una parte del dinero correspondiente al mecanismo de solidaridad de FIFA, que contempla un porcentaje de las transferencias para los clubes que participaron en la formación de un futbolista entre los 12 y los 23 años.

En el caso de Enzo Fernández, River posee un 3,5%, por lo que la institución podría recibir alrededor de 5 millones de euros si se toma como referencia una operación de 145 millones.

El nuevo traspaso del mediocampista vuelve así a beneficiar económicamente al club que lo formó y que posteriormente lo vendió a Benfica. Ahora, su llegada al Manchester City representa otra importante inyección de dinero para las arcas del Millonario.