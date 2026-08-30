Enzo Fernández no fue ni convocado por el Chelsea en el sufrido debut de Dibu Martínez: la fuerte declaración de Xabi Alonso

La ausencia de Enzo Fernández no llamó la atención en la ajustada victoria del Chelsea de Xabi Alonso ante el Brighton por 4 a 3, en un cotejo en el que debutó Emiliano "Dibu" Martínez y en el que Valentín "El Colo" Barco tuvo algunos minutos en el segundo tiempo.

En cuanto a Enzo, ni siquiera formó parte del banco de suplentes, en medio de las especulaciones sobre su futuro y un posible pase al Manchester City, que quiere darle un salto de calidad a su mediocampo tras la salida de Rodri.

Xabi ya lo había dejado fuera de la convocatoria para el cotejo ante el Luton por la Copa de la Liga y parece que esta misma secuencia puede llegar a repetirse hasta que termine de resolverse si se mantiene en el club o no.

Enzo Fernández, campeón del Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina, había tenido participación en el estreno de Chelsea en la Premier League, cuando ingresó desde el banco en la victoria por 3 a 2 ante Fulham.

"Tenemos que tener todo en cuenta: los jugadores que atraviesan un buen momento, los que no sienten esa energía para jugar. Para mí es muy importante que tengan ese deseo de jugar y que lleguen bien preparados", sostuvo Alonso consultado por la ausencia de Fernández frente a Luton. "Hablamos y decidimos que era mejor que no formara parte de la convocatoria. Es un jugador de primer nivel, de eso no hay ninguna duda", detalló.