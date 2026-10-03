El gesto de Enzo Fernández antes de jugar con Argentina: visitó a los chicos del Hospital Garrahan

Enzo Fernández aprovechó la concentración de la Selección Argentina durante la fecha FIFA para protagonizar un gesto que fue más allá del fútbol. Antes del amistoso frente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, el mediocampista visitó a los chicos que se encuentran internados en el Hospital Garrahan.

El futbolista se acercó al centro pediátrico para compartir un momento con los pacientes, conversar con ellos y entregarles algunos regalos. La visita se produjo el viernes, en la previa del encuentro que la Albiceleste disputará este sábado.

Gente mi tía se encontró a Enzo fernandez en el hospital pic.twitter.com/AtwBmI7ez8 — %uD835%uDD77%uD835%uDD86 %uD835%uDD86%uD835%uDD97%uD835%uDD86%uD835%uDD93%uD835%uDD86 %uD835%uDD96%uD835%uDD9A%uD835%uDD8A %uD835%uDD95%uD835%uDD8E%uD835%uDD88%uD835%uDD86 %uD83D%uDD77%uFE0F%uD83D%uDD78%uFE0F (@Julian_Enzo924) October 2, 2026

Para Enzo, nacido en San Martín y surgido de una familia humilde, el vínculo con los chicos y con quienes atraviesan situaciones difíciles tiene un significado especial. Durante su carrera, el volante mantuvo una relación cercana con sus raíces y en distintas oportunidades mostró su disposición para acercarse a sus seguidores.

Enzo Fernández en el Hospital Garrahan.

Esta vez, su visita tuvo como escenario el Hospital Garrahan. Allí, el jugador de la Selección Argentina pudo compartir unos minutos con los pacientes y sus familias, en una jornada diferente a las habituales dentro de la concentración del equipo de Lionel Scaloni.

Enzo Fernández visitó el Hospital Garrahan y les llevó regalos a los niños internados.https://t.co/ASi4qayIoq pic.twitter.com/JGXmAB5A6C — Corta (@somoscorta) October 3, 2026

El encuentro se produjo además en un momento especial para Enzo Fernández, que se encuentra nuevamente junto al seleccionado durante una fecha FIFA y se prepara para los compromisos amistosos de la Albiceleste.

El Hospital Garrahan, un referente de la salud pediátrica

El Hospital de Pediatría Garrahan fue inaugurado en 1987 y se encuentra en el barrio porteño de Parque Patricios. Es una institución pública especializada en la atención de niños y adolescentes y recibe pacientes de distintos puntos del país.

A lo largo de sus casi cuatro décadas de historia, el hospital se convirtió en una institución de referencia para la atención pediátrica de alta complejidad en Argentina.

En ese contexto, la presencia de Enzo Fernández significó una pausa dentro de la rutina hospitalaria para los chicos que pudieron conocerlo, conversar con él y recibir algunos obsequios.

Después de ese encuentro, el mediocampista volvió a enfocarse en la Selección Argentina, que este sábado enfrentará a Burkina Faso en el Monumental por un nuevo amistoso de la fecha FIFA.