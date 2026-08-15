Enzo Fernández volvió a jugar en Chelsea y fue abucheado por su coqueteo con Manchester City

Como muchos otros jugadores argentinos, Enzo Fernández estuvo muy cerca de cambiar de equipo en este mercado de pases. Sin embargo, Manchester City, el principal interesado en contratarlo, no aceleró lo suficiente y dejó pasar los plazos de negociación que Chelsea impuso.

En ese marco, el volante campeón del mundo con la Selección Argentina volvió a jugar hoy en el triunfo de los Blues por 3-1 en un amistoso ante la Real Sociedad y los hinchas no reaccionaron de la mejor manera.

Iban 17 minutos del segundo tiempo cuando el DT del conjunto de Londres, Xabi Alonso, lo mandó a la cancha.

Sin embargo, al escuchar su nombre en los altoparlantes, una buena parte del público lo abucheó por el coqueteo con los Cityzens, mientras que otros optaron por celebrar su ingreso.

LOS HINCHAS DEL CHELSEA ABUCHEARON A ENZO FERNÁNDEZ %uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC65%uDB40%uDC6E%uDB40%uDC67%uDB40%uDC7F%uD83D%uDE33%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Enzo Fernández vivió un particular recibimiento por parte de los hinchas de Chelsea cuando le tocó ingresar en la victoria como local por 3-1 ante Real Sociedad en un partido amistoso. Mientras una parte del público... pic.twitter.com/3M8Quqdtd0 — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2026

Otros, no obstante, se animaron a especular con que los silbidos tuvieron que ver con el festejo de gol que el ex River hizo cuando la Albiceleste derrotó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Así las cosas, todo indica que Fernández no se irá en este libro de transferencias y permanecerá en Chelsea, donde ahora compartirá vestuario con Valentín Barco.