Enzo Pérez quedó retratado en la historia de Argentinos Juniors: el penal ante Belgrano que privó al Bicho de la final del Apertura 2026
Argentinos Juniors falló su séptima definición por penales consecutiva. Enzo Pérez quedó en el centro de la escena tras rematar muy débil en el mano a mano tras las cinco ejecuciones reglamentarias. El Bicho se privó de jugar la final contra River.
No se trataba de cansancio ya que había ingresado, desde el banco de suplentes, en el segundo tiempo. Tampoco de falta de experiencia porque el mediocampista, de 40 años, ya está curtido por miles de batallas, incluso de las más pesadas y con competencia fuerte en la Selección Argentina y en dos Mundiales. Entonces, qué le pasó a Enzo Pérez para patear así su penal cuando la definición entre Argentinos Juniors y Belgrano había ingresado en la etapa de un penal por bando.
El Bicho y el Pirata jugaron un partido tremendo en La Paternal por la semifinal del Apertura 2026 y luego de un extenuante empate 1 a 1, con un gol en el comienzo de la tarde y el otro en la última acción del cotejo y dos tiempos suplementarios, llegó la definición por penales para buscar el finalista que debía cruzarse con River, el próximo domingo, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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Luego que el Bicho iniciase el tenso momento y errase su primer disparo (Gonzalo Verón), logró estar a un paso del último compromiso de la Copa de la Liga en los pies de Gabriel Florentín, que estrelló su ejecución. Luego, con la obligación de convertir -habían errado Zelarayán y el Mudo Vázquez- para dejar a la B todavía con vida, Emiliano Rigoni logró el empate 3 a 3. Con la chapa en paridad, llegó el uno a uno y ahí se vino el desenlace.
La tanda de uno comenzó con Enzo Pérez para Argentinos, sin embargo el experimentado mediocampista lanzó un tímido remate a manos de Thiago Cardozo. Si bien el arquero Pirata tuvo mérito en adivinar el poste, el remate del mendocino fue flojísimo y le entregó el penal al uruguayo. Instantes después llegó Ramiro Hernández y se hizo cargo de la responsabilidad de poner en una final al elenco cordobés, por primera vez en su historia.
LA INFARTANTE DEFINICIÓN POR PENALES ENTRE ARGENTINOS Y BELGRANO
- Falló Gastón Verón - Falló Lucas Zelarayán.
- Convirtió Lucas Gómez. Falló Franco Vázquez.
- Convirtió Francisco. Convirtió Lucas Passerini.
- Convirtió Leandro Lozano. Convirtió Nicolás Fernández.
- Falló Gabriel Florentín. Convirtió Emiliano Rigoni.
- Falló Enzo Pérez. Convirtió Ramiro Hernandes.