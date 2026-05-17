Enzo Pérez quedó retratado en la historia de Argentinos Juniors: el penal ante Belgrano que privó al Bicho de la final del Apertura 2026

No se trataba de cansancio ya que había ingresado, desde el banco de suplentes, en el segundo tiempo. Tampoco de falta de experiencia porque el mediocampista, de 40 años, ya está curtido por miles de batallas, incluso de las más pesadas y con competencia fuerte en la Selección Argentina y en dos Mundiales. Entonces, qué le pasó a Enzo Pérez para patear así su penal cuando la definición entre Argentinos Juniors y Belgrano había ingresado en la etapa de un penal por bando.

El Bicho y el Pirata jugaron un partido tremendo en La Paternal por la semifinal del Apertura 2026 y luego de un extenuante empate 1 a 1, con un gol en el comienzo de la tarde y el otro en la última acción del cotejo y dos tiempos suplementarios, llegó la definición por penales para buscar el finalista que debía cruzarse con River, el próximo domingo, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Luego que el Bicho iniciase el tenso momento y errase su primer disparo (Gonzalo Verón), logró estar a un paso del último compromiso de la Copa de la Liga en los pies de Gabriel Florentín, que estrelló su ejecución. Luego, con la obligación de convertir -habían errado Zelarayán y el Mudo Vázquez- para dejar a la B todavía con vida, Emiliano Rigoni logró el empate 3 a 3. Con la chapa en paridad, llegó el uno a uno y ahí se vino el desenlace.

#ExRiver | %u274C%uD83D%uDC1E El penal errado por Enzo Pérez en Argentinos Juniors. pic.twitter.com/Ro8pKfsz54 — River Play Digital (@RiverPlay_OK) May 17, 2026

La tanda de uno comenzó con Enzo Pérez para Argentinos, sin embargo el experimentado mediocampista lanzó un tímido remate a manos de Thiago Cardozo. Si bien el arquero Pirata tuvo mérito en adivinar el poste, el remate del mendocino fue flojísimo y le entregó el penal al uruguayo. Instantes después llegó Ramiro Hernández y se hizo cargo de la responsabilidad de poner en una final al elenco cordobés, por primera vez en su historia.

¡RAMI PARA LA HISTORIA! Ramiro Hernandes marcó el penal que metió a Belgrano en la gran final del Apertura 2026: irán contra River. pic.twitter.com/371apqlIf3 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

LA INFARTANTE DEFINICIÓN POR PENALES ENTRE ARGENTINOS Y BELGRANO