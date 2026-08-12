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Escalofriante: revelaron el plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

Un informe del FBI y del IPCC aseguró que hubo amenazas a Lionel Messi mientras se iba desarrollando la Copa del Mundo, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Juan Riera
Juan Riera
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Un informe de la policía estadounidense develó las amenazas que tanto el FBI como el Centro para la Cooperación Policial Internacional se encargaron de desactivar durante el Mundial 2026 de la FIFA, que terminó consagrando a España como campeona tras vencer en la final a la Selección Argentina. Entre todas, la que generó gran impacto fue la amenaza a Lionel Messi, quien supuestamente iba a ser víctima de un atentado suicida. 

En sí, el capitán de la Scaloneta, que recién perdió a su padre Jorge Messi, fue el jugador que más amenazas recibió durante la Copa del Mundo. 

Argentes del duelo entre Argentina y Jordania, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas y amenazó con irrumpir en el estadio junto a otras dos personas con bombas caseras y un rifle AR-15, mencionando expresamente a Messi para asesinarlo

Y las intimidaciones no pararon ahí porque antes del Argentina-Egipto de octavos de final, anunciaron: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".

La policía recibió otra llamada que aseguraba de la existencia de tres bombas dentro de varias papeleras en las tribunas, aunque todo fue una falsa alarma, algo que igualmente fue descartado gracias a los perros detectores de explosivos todo el estadio.

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