Escándalo: AFA desafiliaría a Vélez si eleva su reclamo contra Boca a la Justicia

Vélez se mostró muy disconforme con la resolución del Tribunal de Disciplina tras el reclamo que hizo el Fortín por la alineación indebida de Boca en los octavos de final de la Copa Argentina.

Si bien el ente presidido por Claudio Tapia encontró como culpable al Xeneize por contar con seis futbolistas extranjeros en la planilla, resolvió por darle de igual forma la clasificación a los cuartos de final y ahora enfrentará a Racing.

Ante esta situación, la dirigencia de Vélez no tardó en pronunciarse en contra del fallo y a evaluar alternativas en su reclamo.

Tras esto, la Asociación del Fútbol Argentino dejó en claro que el Fortín será desafiliado en caso de llevar el reclamo a la Justicia ordinaria. Sin embargo, el club todavía puede apelar al Tribunal de alzada y, de ser necesario, al TAS.

Desde la AFA le explicaron al diario Olé: "Está prohibido ir a la Justicia para un resultado deportivo. Así que si llegan a hacer eso, automáticamente Vélez queda desafiliado, no podrá competir mientras dura el recurso de amparo. La FIFA es tajante con eso".