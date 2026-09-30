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Escándalo: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal luego de una picante conferencia de prensa de su entrenador. El delantero aclaró todo en sus redes sociales.

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La polémica se instaló en la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo dejó el estadio Parken de Copenhague mientras todos sus compañeros estaban entrenando.

Todo se da tras la victoria de los Lusos 2-1 ante Noruega en Oslo, por la Nations League, el pasado domingo, en el que el delantero de 41 años no disputó ni un minuto.

El entrenador, Jorge Jesús, enfatizó su autoridad durante una conferencia de prensa: "Soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Jamás, absolutamente nadie".

"Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional", explicó CR7 en un posteo en sus redes sociales. 

Y agregó: "A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me han llevado a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado en cuerpo y alma".

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