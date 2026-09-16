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TODO MAL

Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó

Luego de escuchar algunos rumores sobre su continuidad, el DT del Taladro tomó la sorpresiva decisión este miércoles.

Edelmiro Balmaceda
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Banfield tuvo un miércoles más que movido debido a que su director técnico, Pedro Troglio, se peleó con la dirigencia y presentó la renuncia.

Pese a que el Taladro está en semifinales de la Copa Argentina, la racha de seis partidos sin ganar generaron dudas respecto a la continuidad del entrenador de 61 años.

De hecho, los rumores sonaron tan fuerte que algunos medios partidarios indicaron que la CD tuvo contactos con otros cuerpos técnicos. Sin embargo, la cúpula del club no aceptó la dimisión.

Así las cosas, Troglio continúa al frente del equipo del Sur y lo dirigirá el próximo sábado a las 14:30 frente a Gimnasia de La Plata por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Cabe recordar que en la Zona B del campeonato, Banfield marcha en duodécimo puesto con apenas ocho puntos y está complicado en la tabla de los promedios.

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