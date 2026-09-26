Escándalo en la final de la Supercopa Internacional: los jugadores de Rosario Central y Estudiantes de La Plata se pelearon en la zona mixta

Ya en la previa, la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata hacía prever que iba a ser un partido caliente. Y así fue, con un desenlace verdaderamente lamentable.

Con varias polémicas de arrastre por el flojo arbitraje de Darío Herrera, bastaba una chispa para encender la furia, la cual llegó en la última acción del encuentro.

Después de un contraataque, Julián Fernández anotó el 3-1 que selló el marcador y, por un festejo de Agustín Sandez de cara a los hinchas rivales, los jugadores del Pincha se le fueron al humo.

¡¡TERCER GOL DE ROSARIO CENTRAL!!



Fernández le acertó al arco vacío y marcó el 3-1 del Canalla sobre Estudiantes. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/jDyLFjBoRm September 26, 2026

¡FINAL CALIENTE EN SANTIAGO DEL ESTERO!



Tras el gol de Fernández, jugadores de Rosario Central y Estudiantes se trenzaron en el campo de juego. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/zz3xuracNO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

En un efecto bola de nieve, cada vez más protagonistas fueron agigantando el tumulto y el problema se trasladó a la zona mixta del Estadio Único Madre de Ciudades, donde voló más de una piña.

GOLPES DE PUÑO EN EL TÚNEL



Continúa la batalla campal entre jugadores de Rosario Central y Estudiantes. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/1xO4UIEXTW — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Mientras tanto, en el terreno de juego, el juez decidió en primera instancia dejar que pasara el tiempo. Sin embargo, al notar que el problema era insostenible, optó por terminar el cotejo.

VERÓN FUE A BUSCAR A HERRERA



Final muy caliente en Santiago del Estero #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/I6l6JZYpft — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Más tarde, el defensor del conjunto santafesino brindó declaraciones y pidió disculpas por su accionar.

"Me dejé llevar por la euforia del momento, no es algo que esté bueno y me arrepiento. Le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes que se sintieron ofendidos. No corresponde", expresó el Gusa.

"LE PIDO DISPULPAS A LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES, ME DEJÉ LLEVAR POR LA EUFORIA DEL MOMENTO"



Agustín Sández, campeón de la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS, tras los hechos que ocurrieron al cierre del partido.@m_benedetto pic.twitter.com/0YfdA9q5Bs — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Ahora, habrá que prestarle atención en las próximas horas al informe del juez para saber si se castigará a alguno de los implicados.