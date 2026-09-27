Escándalo en la Supercopa Internacional: la AFA prepara sanciones tras la pelea entre Estudiantes y Rosario Central

La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central terminó envuelta en un escándalo que ahora quedó bajo la lupa de la AFA. Los incidentes que se produjeron después del tercer gol del conjunto rosarino, los cruces entre integrantes de ambas delegaciones y el enfrentamiento de Juan Sebastián Verón con Darío Herrera serán algunos de los elementos que estarán sobre la mesa para determinar las posibles sanciones.

El organismo que conduce el fútbol argentino tiene previsto reunirse este lunes para analizar lo ocurrido en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Para avanzar con el expediente, además, aguarda el informe del árbitro Darío Herrera, una pieza clave para establecer las responsabilidades individuales y definir qué medidas disciplinarias podrían aplicarse.

La pelea que terminó con la Supercopa Internacional

La tensión comenzó a crecer después del tercer gol de Rosario Central. Lo que inicialmente fue un intercambio entre futbolistas terminó transformándose en una pelea que involucró también a integrantes de los cuerpos técnicos.

La situación alcanzó uno de sus momentos más delicados en el acceso al túnel de vestuarios, donde se produjo un fuerte enfrentamiento entre miembros de ambas delegaciones. El clima ya era tenso por las decisiones arbitrales que habían generado malestar en Estudiantes y terminó de desbordarse en los minutos finales.

En medio de ese escenario apareció Juan Sebastián Verón. El presidente de Estudiantes ingresó al campo de juego para respaldar a los integrantes del plantel y posteriormente tuvo un cruce cara a cara con Darío Herrera.

El árbitro, de acuerdo con lo sucedido sobre el cierre, no llegó a completar formalmente el encuentro en el campo de juego.





Qué hará la AFA con Estudiantes y Rosario Central

La AFA deberá determinar ahora qué responsabilidades corresponden a cada protagonista. Un punto central será establecer si las sanciones alcanzarán únicamente a integrantes de Estudiantes o también a representantes de Rosario Central, teniendo en cuenta que los incidentes involucraron a personas de ambas delegaciones.

La resolución tendrá impacto en la Liga Profesional, donde podrían cumplirse las eventuales sanciones disciplinarias que surjan del expediente.

Mientras tanto, el informe de Darío Herrera será determinante para reconstruir lo ocurrido y establecer qué protagonistas quedaron comprometidos en los incidentes del final.

El polémico gesto de Estudiantes en la premiación

Como si los incidentes dentro del campo y en el ingreso al vestuario no fueran suficientes, el cierre de la ceremonia también estuvo marcado por la tensión.

La delegación de Estudiantes reaccionó con aplausos irónicos cuando el cuerpo arbitral recibió las medallas sobre el escenario. El gesto fue otra muestra del malestar del club platense por el arbitraje de Darío Herrera y terminó de darle un cierre caliente a una final que ahora tendrá un segundo capítulo en los escritorios de la AFA.