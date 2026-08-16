Escándalo en Vélez por la posible salida de Guillermo Barros Schelotto rumbo a Tigres

Vélez Sarsfield volvió a quedar en el centro de la escena por una noticia que llega desde México. Según medios de ese país, Tigres tiene avanzadas las negociaciones para contratar a Guillermo Barros Schelotto, actualmente entrenador del Fortín.

Las versiones, que todavía no fueron confirmadas oficialmente, habrían sido ratificadas de manera extraoficial por el vicepresidente deportivo de Tigres, Gerardo Torrado. Ante la prensa, sin embargo, el dirigente evitó dar nombres y se limitó a señalar: "Estamos trabajando en los últimos detalles y espero que pronto podamos anunciar quién será el nuevo entrenador".

En ese contexto, también trascendió que Carlos Valenzuela, vicepresidente de negocios de Tigres, habría viajado a la Argentina para negociar la llegada de Barros Schelotto. El entrenador tiene contrato con Vélez hasta diciembre y, a lo largo de su carrera, se ha mostrado partidario de respetar sus vínculos contractuales.

Tigres busca entrenador tras la salida de Guido Pizarro

La urgencia del conjunto mexicano se explica por la reciente salida de Guido Pizarro, quien dejó el cargo después de un comienzo irregular en la liga local. El argentino inició el torneo con una derrota y un empate, pero la situación se agravó tras la venta de Ángel Correa a River, que habría generado diferencias con la dirigencia en relación con el proyecto deportivo.

Posteriormente, Tigres volvió a perder en el torneo local y quedó eliminado de la Leagues Cup, aumentando la necesidad de encontrar rápidamente un nuevo entrenador.

Además de Barros Schelotto, entre los candidatos que aparecen para ocupar el cargo también figuran los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, ambos actualmente sin club.

¿Guillermo Barros Schelotto se queda en Vélez?

Mientras en México crecen las versiones sobre el posible desembarco del Mellizo en Tigres, en Vélez por ahora no hay información oficial que indique que el entrenador vaya a dejar el club.

En Liniers confían en que Barros Schelotto continuará al frente del equipo, especialmente después de un buen comienzo de semestre. Sin embargo, la situación deportiva también genera interrogantes: el plantel sufrió varias salidas y, hasta el momento, no llegaron nuevos refuerzos.

El propio entrenador se mostró en distintas conferencias de prensa dispuesto a afrontar el escenario con los futbolistas que tiene a disposición y a darle protagonismo a los juveniles. De todos modos, la pérdida de jugadores pone a prueba su paciencia y podría convertirse en un factor relevante ante una eventual propuesta de Tigres.

Por ahora, la continuidad de Guillermo Barros Schelotto en Vélez sigue en duda ante los rumores que llegan desde México. El próximo contacto del entrenador con la prensa, después del partido del lunes ante Defensa y Justicia, podría ser determinante para conocer su postura y saber cuánto hay de cierto en las versiones que lo vinculan con Tigres.

Las próximas horas serán clave para determinar si el Mellizo continúa en Liniers hasta diciembre o si finalmente acepta el desafío de asumir como nuevo entrenador del conjunto mexicano.