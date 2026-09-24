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Escándalo por comentarios antisemitas de una jugadora de pádel: "Ustedes no son bienvenidos"

Florencia Guerra Sodero, que iba a representar al país en un Panamericano, escribió en sus redes que los judíos "no son bienvenidos". La Asociación de Pádel Argentino (APA) la apartó de la delegación y le abrió un expediente disciplinario.

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La jugadora argentina de pádel Florencia Guerra Sodero quedó envuelta en un fuerte escándalo después de publicar comentarios antisemitas en sus redes sociales, en medio de la algarabía por su convocatoria a un Panamericano.

Todo se desencadenó cuando la deportista compartió una historia en Instagram en la que celebraba "el enorme honor de representar a la Argentina" en la competencia continental. Ahí mismo anunció que iba a lanzar una encuesta entre sus seguidores y, al aclarar quiénes podían participar, escribió una frase que generó rechazo inmediato: excluyó explícitamente a la comunidad judía, a la que le dijo que "no son bienvenidos".

Escándalo por comentarios antisemitas de una jugadora de pádel: "Ustedes no son bienvenidos"

La publicación se viralizó en cuestión de horas y desató una ola de críticas en distintas plataformas, que llevaron a la Asociación de Pádel Argentino (APA) a tomar cartas en el asunto.

Desde la entidad confirmaron que decidieron apartar a Guerra Sodero de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), aclarando que la jugadora "podrá ejercer plenamente su derecho de defensa".

En el comunicado oficial, la APA fue contundente: calificó al antisemitismo y a "toda forma de discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen" como algo "incompatible" con los valores del deporte, y expresó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes se sintieron ofendidos por los dichos de la jugadora.

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