Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

HISTORIA REPETIDA

Escandaloso arbitraje del sobrino de Federico Beligoy en la Copa Libertadores Sub 20: la tremenda decisión de la Conmebol

Sebastián Martínez, único argentino enviado para el torneo, finalizó su participación luego de un grosero error que definió el partido entre Palmeiras y Olimpia.

Desde que fue promovido a Primera División, Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy, fue protagonista con arbitrajes que dejaron mucho que desear en varios partidos. Y en las últimas horas, el árbitro protagonizó un escándalo en la Copa Libertadores Sub 20 luego de un polémico penal otorgado a Palmeiras ante Olimpia.

Cuando faltaban menos de 15 minutos y el marcador iba 0 a 0, Martínez Beligoy sancionó la pena máxima a favor del Verdao por una infracción difícil de observar en las cámaras de la transmisión. Esa decisión fue determinante en el resultado, ya que derivó el el único gol del encuentro en Ecuador.

Picante: la AFA explicó por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España

Este miércoles, el periodista Leonardo Gabes confirmó en ESPN F12 que Conmebol "devolvió" al juez y prescindirá de sus servicios para la recta final de la competencia. De esta manera, el único representante del arbitraje argentino en el torneo finalizó su participación con solo un compromiso dirigido.

Argentina llegará al Mundial 2026 sin enfrentar a selecciones europeas: el problema que dejó la cancelación de la Finalissima

Curiosamente, a Martínez Beligoy le había sucedido algo similar en el Sudamericano Sub 20 2025. En aquella oportunidad, el sobrino del Director Nacional del Arbitraje cobró un penal para Ecuador ante Brasil por una falta afuera del área. Posteriormente, Conmebol lo envió de nuevo para Argentina.


Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

3
Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes
Noticias

Tini Stoessel vs Emilia Mernes: la polémica y el inesperado rol de "aliadas" de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes

4
Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026
Noticias

Karol G se robó todas las miradas en la fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2026

5
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

Últimas noticias de Copa Libertadores Sub 20