Escandaloso arbitraje del sobrino de Federico Beligoy en la Copa Libertadores Sub 20: la tremenda decisión de la Conmebol

Desde que fue promovido a Primera División, Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy, fue protagonista con arbitrajes que dejaron mucho que desear en varios partidos. Y en las últimas horas, el árbitro protagonizó un escándalo en la Copa Libertadores Sub 20 luego de un polémico penal otorgado a Palmeiras ante Olimpia.

Cuando faltaban menos de 15 minutos y el marcador iba 0 a 0, Martínez Beligoy sancionó la pena máxima a favor del Verdao por una infracción difícil de observar en las cámaras de la transmisión. Esa decisión fue determinante en el resultado, ya que derivó el el único gol del encuentro en Ecuador.

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Este miércoles, el periodista Leonardo Gabes confirmó en ESPN F12 que Conmebol "devolvió" al juez y prescindirá de sus servicios para la recta final de la competencia. De esta manera, el único representante del arbitraje argentino en el torneo finalizó su participación con solo un compromiso dirigido.

A Sebastián Martínez BELIGOY el año pasado lo devolvieron del Sudamericano Sub 17 por el desastre que hizo en Ecuador vs Brasil. Para otro árbitro no habría revancha, para el sobrino si... Y confirma su performance en la Libertadores Sub 20. Cobró este PENAL PARA PALMEIRAS!!! pic.twitter.com/kTvJRIpqcb — Leo Gabes (@leogabes) March 12, 2026

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Curiosamente, a Martínez Beligoy le había sucedido algo similar en el Sudamericano Sub 20 2025. En aquella oportunidad, el sobrino del Director Nacional del Arbitraje cobró un penal para Ecuador ante Brasil por una falta afuera del área. Posteriormente, Conmebol lo envió de nuevo para Argentina.



