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Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional: hora, formaciones y cómo verla en vivo

El Pincha y el Canalla chocan en Santiago del Estero en búsqueda de una nueva estrella en un duelo que promete ser picante y emocionante.

Juan Riera
Juan Riera
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Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan hoy, desde las 16 en el estadio Único Ciudad de Madres de Santiago del Estero, por la Supercopa Internacional. En el este duelo chocan el Pincha y el Canalla, ganadores del Trofeo de Campeones y de la Tabla Anual 2025.

Estudiantes, que ganó el Trofeo de Campeones 2025 tras derrotar a Platense, tiene la mente en las semifinales de la Copa Libertadores de América ante Flamengo. Además, sigue compitiendo en la Copa Argentina y puede aspirar a ganar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Alexander "Cacique" Medina no podrá contar ni con Joaquín Correa, ni con Tiago Palacios, aunque la buena noticia pasará porque tendrá a disposición a Tomás Palacios, que entrenó bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Central, el equipo que más puntos hizo (66) en la Tabla Anual 2025, está en un buen momento en el Torneo Clausura 2026 tras dos victorias consecutivas que le permiten estar segundo en la Zona B.

Las malas noticias pasan por las bajas que sufrirá el conjunto dirigido por Jorge Almirón, quien no podrá contar con Alan Rodríguez (lesión), Jaminton Campaz (Selección de Colombia) y Vicente Pizarro (Selección de Chile).

Probables formaciones Estudiantes vs. Central por la Supercopa Internacional

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina

Central: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Veron, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Central por la Supercopa Internacional

El partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Intercontinental ESPN Premium y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.

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