Menú
Crónica en vivo

EN VIVO
MINUTO A MINUTO

¡AHORA! El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

¿VUELVE?

Estudiantes ya negocia con Marcos Rojo: la postura de Racing

Estudiantes se comunicó con el entorno de Marcos Rojo para repatriarlo. Racing está atento.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 Estudiantes jugará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo sin dos de sus defensores titulares, Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos por recibir la tarjeta amarilla en la vuelta ante Corinthians

Debido a esto, la dirigencia ahora acelera para incorporar un central y todas las miradas apuntan hacia un viejo conocido: Marcos Rojo.

Desde el Pincha se comunicaron con su entorno para conocer su situación contractual en Racing y su deseo.

Si bien el futbolista de 36 años ve con buenos ojos regresar al club que lo vio nacer, su respuesta llegará después del domingo. Rojo quiere concentrarse únicamente en el clásico ante Boca por Copa Argentina, partido bisagra para la Academia en este semestre.

El contrato del defensor se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. El presidente Diego Milito no tiene intenciones de abrirle la puerta de salida, por lo que deberán negociar.

Esta nota habla de:
1
El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca
PICANTE

El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca

2
La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos
POR LA DE ORO

La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

3
Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"
CARGADA

Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"

4
Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino
DEJA EUROPA

Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino

5
¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi
BOMBA

¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi