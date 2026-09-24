Estudiantes ya negocia con Marcos Rojo: la postura de Racing

Estudiantes jugará la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo sin dos de sus defensores titulares, Leandro González Pirez y Tomás Palacios, ambos suspendidos por recibir la tarjeta amarilla en la vuelta ante Corinthians.

Debido a esto, la dirigencia ahora acelera para incorporar un central y todas las miradas apuntan hacia un viejo conocido: Marcos Rojo.

Desde el Pincha se comunicaron con su entorno para conocer su situación contractual en Racing y su deseo.

Si bien el futbolista de 36 años ve con buenos ojos regresar al club que lo vio nacer, su respuesta llegará después del domingo. Rojo quiere concentrarse únicamente en el clásico ante Boca por Copa Argentina, partido bisagra para la Academia en este semestre.

El contrato del defensor se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. El presidente Diego Milito no tiene intenciones de abrirle la puerta de salida, por lo que deberán negociar.