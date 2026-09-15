Ezequiel Lavezzi habló de su depresión tras el retiro: "Llegó un vacío"

El retiro del fútbol profesional significó un cambio profundo para Ezequiel Lavezzi. Después de una carrera que lo llevó a jugar en San Lorenzo, Napoli y PSG, además de vestir la camiseta de la Selección Argentina, el exdelantero debió afrontar una etapa personal muy diferente a la que había vivido dentro de las canchas.

En una entrevista con Fenomeni, el Pocho contó que atravesó un cuadro de depresión y que tuvo que ser internado en una clínica. Además, explicó que actualmente continúa con un tratamiento y toma medicación como parte de su recuperación.

"Tuve problemas de depresión, estuve internado en una clínica, estoy tomando medicamentos y haciendo un tratamiento", relató Lavezzi al referirse a uno de los momentos más difíciles que atravesó después de su retiro.

El exfutbolista también explicó qué significó para él abandonar la actividad profesional y perder de manera repentina una rutina que había formado parte de prácticamente toda su vida. "Cuando dejé de jugar llegó un vacío y no había nada para llenarlo", reconoció.

En ese proceso, la llegada de su hijo tuvo un impacto fundamental. Según contó, la paternidad le permitió recuperar fuerzas y encontrar una motivación diferente: "La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante".

Más allá de su situación personal, Lavezzi también recordó algunos de los grandes protagonistas que marcaron su carrera. Entre ellos estuvo Diego Maradona, quien fue su entrenador en la Selección Argentina. El Pocho destacó especialmente el vínculo que el Diez construía con los futbolistas fuera de la cancha.

"Diego era un hombre especial. De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo", recordó sobre Maradona.

También se refirió a Lionel Messi, con quien mantiene una relación cercana desde aquellos años compartidos con la Selección. Lavezzi aseguró que entre ambos existe una amistad especial y resaltó la personalidad del capitán argentino.

"Con él tengo una amistad especial, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica", sostuvo. Además, recordó el acompañamiento que recibió de distintas figuras del fútbol durante sus momentos más complicados y mencionó, entre otros, a Messi, Sergio Agüero y Paolo Cannavaro.

Otro de los capítulos que apareció en la charla fue su experiencia en Napoli, club en el que jugó entre 2007 y 2012 y donde se convirtió en uno de los grandes ídolos de los hinchas.

Lavezzi reconoció que su llegada a Italia estuvo marcada por un recibimiento que superó ampliamente sus expectativas. "El impacto con Napoli fue una locura, no esperaba tanta gente ni tanto calor", señaló.

El argentino también admitió que abandonar el conjunto italiano fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. Con el paso de los años, aseguró que todavía siente un fuerte vínculo con la ciudad y sus hinchas: "Me recibieron como si fuera un hijo de ellos, como uno más".

A varios años de su retiro, Lavezzi atraviesa una nueva etapa de su vida y decidió hablar públicamente sobre las dificultades que enfrentó después del fútbol, pero también sobre las personas y los vínculos que fueron importantes para poder salir adelante.