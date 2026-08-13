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SE VIENE EL CLÁSICO DE LA PLATA

Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto palpitaron el clásico entre Estudiantes y Gimnasia

Ezequiel Piovi y Nicolás Barros Schelotto palpitaron el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, por el Torneo Clausura.

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Nicolás Barros Schelotto, de Gimnasia, y Ezequiel Piovi, de Estudiantes, palpitaron el clásico de La Plata en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

"Para el hincha es un partido especial, vamos a tomarlo de esa manera", sostuvo el jugador del Lobo. Y agregó: "Respecto a mi papá, siempre hablamos en la familia sobre sus partidos. A él le ha ido bastante bien y ojalá a mí también me toque".

Por otro lado, destacó que "siempre queremos ganar donde sea" y que nunca se puso a pensar cuánto tiempo pasó desde que Gimnasia no logra un triunfo en un clásico en condición de visitante. 

"Me tocó debutar en un clásico en esa cancha, no sabía con el contexto que me iba a encontrar. Ahora me encuentra en un buen momento con más roce y experiencia", cerró el futbolista de 19 años.

Por su parte, el jugador del Pincha señaló que el partido llega "dentro de una seguidilla importante, tenemos en la cabeza ir partido a partido. Estamos preparados para hacer un gran compromiso". Y agregó: "Ganar es energía para el martes por Copa Libertadores. Queremos pelear en todos los frentes"

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