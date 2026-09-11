Fabricio Bustos tiene nuevo club y Matías Viña está al borde de irse de River

Mucho tiempo pasó para los últimos jugadores de River marginados en Cantilo. Ahora, el ya conocido container está a punto de quedar vacío con las salidas de Fabricio Bustos y Matías Viña.

Tanto es así que este viernes el lateral derecho rescindió su contrato con el Millonario y tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Curitiba.

El exjugador de Independiente llegó a Núñez a mediados de 2024, pero nunca logró afianzarse ni mostrar grandes rendimientos. En total, disputó 53 partidos en los que no convirtió ni asistió. Ahora, viajará a Brasil para hacerse la revisión médica y poner el gancho.

Por otra parte, el marcador de punta uruguayo presenta una situación más compleja ya que, como está a préstamo, es Flamengo quien debe definir su futuro. En ese sentido, hay esperanzas.

Es que, tras algunas gestiones sobre el cierre del mercado de pases, el Mengão está a punto de volver a cederlo hasta diciembre, pero a Cruzeiro. Sin embargo, si esa negociación no prospera, el zurdo de 28 años tendrá que permanecer apartado.

Cabe recordar que Viña arribó en enero de este año al club de Núñez y solamente disputó 14 partidos, sin registrar goles ni asistencias. Luego, no fue utilizado para evitar una obligación de compra que le habría significado a River un gasto de 4.500.000 millones de dólares.