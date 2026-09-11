Fabricio Bustos tiene nuevo club y Matías Viña está al borde de irse de River
En las últimas horas, el lateral derecho arregló su salida y tiene todo acordado con un equipo extranjero. Además, el defensor uruguayo atraviesa horas claves para seguir el mismo camino.
Mucho tiempo pasó para los últimos jugadores de River marginados en Cantilo. Ahora, el ya conocido container está a punto de quedar vacío con las salidas de Fabricio Bustos y Matías Viña.
Tanto es así que este viernes el lateral derecho rescindió su contrato con el Millonario y tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Curitiba.
El exjugador de Independiente llegó a Núñez a mediados de 2024, pero nunca logró afianzarse ni mostrar grandes rendimientos. En total, disputó 53 partidos en los que no convirtió ni asistió. Ahora, viajará a Brasil para hacerse la revisión médica y poner el gancho.
Por otra parte, el marcador de punta uruguayo presenta una situación más compleja ya que, como está a préstamo, es Flamengo quien debe definir su futuro. En ese sentido, hay esperanzas.
Es que, tras algunas gestiones sobre el cierre del mercado de pases, el Mengão está a punto de volver a cederlo hasta diciembre, pero a Cruzeiro. Sin embargo, si esa negociación no prospera, el zurdo de 28 años tendrá que permanecer apartado.
Cabe recordar que Viña arribó en enero de este año al club de Núñez y solamente disputó 14 partidos, sin registrar goles ni asistencias. Luego, no fue utilizado para evitar una obligación de compra que le habría significado a River un gasto de 4.500.000 millones de dólares.