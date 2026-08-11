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Facundo Medina fue presentado como nuevo jugador de Bayer Leverkusen

Luego de algunos días de negociaciones, Facundo Medina se convirtió hoy en refuerzo de Bayer Leverkusen.

Edelmiro Balmaceda
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El Mundial 2026 le vino bien a varios jugadores de la Selección Argentina para mostrarse y dar un paso más en su carrera en este mercado de pases, algo que le acaba de suceder a Facundo Medina.

Tanto es así que, luego de varios días de incertidumbre sobre su futuro, el defensor de 27 años dejó el Olympique de Marsella y hoy se convirtió en nuevo jugador del Bayer Leverkusen.

El club alemán desembolsó 25 millones de euros por el ex Talleres de Córdoba, quien firmó un contrato hasta 2031.

"Contento de estar en un club tan grande, tan ordenado. Estoy muy impresionado por la gente, son muy gentiles. En el grupo también me dieron una gran impresión. Tengo ganas de sumarme", expresó.

Además, completó: "Me voy a entrenar al 100% para el equipo. Soy muy del grupo. Me toque o no, siempre voy a animar a todos".

Cabe recordar que, en el conjunto dirigido por el español Carles Martínez, Medina se sumará a otros dos argentinos que llegaron en el pasado: Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández.

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