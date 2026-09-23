Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew tras ser acusado de sexista

Federico Higuaín dejó de ser el entrenador de Crew 2, el equipo filial del Columbus Crew que participa en MLS NEXT Pro. La institución estadounidense confirmó su salida este miércoles, después de revisar una situación ocurrida durante un partido que había generado un fuerte cuestionamiento de la asociación que representa a los árbitros.

El Columbus Crew comunicó la decisión a través de una declaración de su gerente general, Issa Tall, quien explicó que el club consideró que Higuaín no cumplió con los estándares establecidos para quienes ocupan puestos de liderazgo dentro de la institución.

"Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo era despedir a Federico Higuaín de sus responsabilidades", señaló Tall. Además, explicó que la entidad mantuvo varias conversaciones durante la semana y realizó una revisión adicional de los acontecimientos registrados durante el último mes.

El contundente comunicado de Columbus Crew.

La decisión se conoció pocos días después de que la Professional Soccer Referees Association (PSRA) difundiera un comunicado en el que denunció un episodio protagonizado por un entrenador contra una árbitra durante un encuentro de MLS NEXT Pro.

El episodio con la árbitra que terminó involucrando a Federico Higuaín

De acuerdo con la denuncia de la PSRA, un entrenador tuvo dos comportamientos que la organización calificó como actos deliberados de abuso físico y sexismo contra una árbitra.

Según la versión difundida por la asociación, el entrenador le tomó la mano a la jueza y no la soltó pese a que ella le pidió que lo hiciera en tres oportunidades. El episodio también habría incluido la frase: "No olvides que este es un juego de hombres".

El comunicado de la Liga Femenina sobre lo sucedido con Federico Huig

En ese momento, la PSRA no dio a conocer el nombre del entrenador involucrado. Sin embargo, posteriormente distintos medios estadounidenses, entre ellos ESPN, identificaron a Federico Higuaín como la persona señalada en el comunicado.

El episodio habría ocurrido el 23 de agosto, luego del encuentro que Crew 2 disputó frente a Huntsville City FC. Higuaín recibió una tarjeta roja y posteriormente MLS NEXT Pro llevó adelante una investigación que derivó en una suspensión de dos partidos, sanción que ya había cumplido antes de su salida del club.

El reclamo de los árbitros por la sanción

La resolución de MLS NEXT Pro tampoco dejó conforme a la asociación de árbitros. La PSRA consideró que la suspensión aplicada no reflejaba la gravedad de los hechos denunciados y sostuvo que las normas de U.S. Soccer contemplan sanciones superiores para determinados comportamientos de contacto físico y discriminación.

La organización también recordó que el reglamento de MLS NEXT Pro establece que los entrenadores deben mantener un estándar profesional superior al exigido a los futbolistas.

La controversia volvió a tomar fuerza después de que el Columbus Crew decidiera realizar una revisión interna de lo ocurrido y finalmente resolviera apartar a Higuaín. Según reportes citados por medios que cubrieron el caso, el club mantuvo conversaciones con el entrenador antes de tomar la decisión.

Mientras la institución busca un reemplazante permanente, el actual cuerpo técnico de Crew 2 quedará a cargo del equipo durante los playoffs de MLS NEXT Pro.

Quién es Federico Higuaín

Federico Higuaín tiene 41 años y es el hermano mayor de Gonzalo Higuaín, exdelantero de la Selección argentina y de importantes clubes europeos.

Como futbolista, Federico construyó una parte importante de su carrera en Estados Unidos. Su vínculo con Columbus Crew fue especialmente extenso: disputó 193 partidos y convirtió 55 goles para la institución, antes de comenzar su etapa como entrenador.

En enero de 2025 asumió como técnico de Crew 2, función que desempeñó hasta la decisión comunicada este miércoles por Columbus Crew.