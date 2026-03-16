Franco Colapinto en Argentina: las exhibiciones que prepara con Alpine y causa furor a los fanáticos de la Fórmula 1

El piloto Franco Colapinto, quien viene de sumar su primer punto en el Gran Premio de China, podría correr en Argentina en el corto plazo en una exhibición que prepara la Ciudad de Buenos Aires. De conseguirlo, sería la primera vez que el corredor se sube a una monoplaza en su país desde que integra la Fórmula 1.

El secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Fabián Turnes, reveló que las chances son cada vez más reales: "Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1", sostuvo en diálogo en Marketing Registrado.

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El evento sería a fines de abril y ofrecerá la posibilidad de ver al piloto circular con su monoplaza A526 en un lugar a confirmar por la Ciudad de Buenos Aires, pero uno de los rumores indica que podría ser el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el cual está en remodelación.

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El histórico lugar tiene previsto recibir al Moto GP desde 2027 y hasta 2030, lo cual hace posible la hipótesis y volvería a posicionar a Argentina como un buen escenario para una posible carrera en el futuro.

Hay que recordar que la última vez que hubo un Gran Premio en Argentina fue el 12 de abril de 1998. De poder reacondicionar el autódromo, las posibilidades serían más cercanas para las negociaciones.