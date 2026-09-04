Franco Colapinto fue duro tras la segunda práctica del GP de Italia: "Empeoramos bastante"

Arrancó el Gran Premio de Italia. En las primeras prácticas libres llevadas a cabo este viernes en el circuito de Monza, Franco Colapinto finalizó 9° y 11°, en ambas por encima de sus compañeros Paul Aron y Pierre Gasly.

El foco de la escudería francesa estuvo puesto en las actualizaciones que presentó el monoplaza del argentino.

Al finalizar las prácticas, Colapinto habló de su rendimiento: "En el FP1 me sentí muy bien, salí dí cuatro vueltas, hice el tiempo y después tuve un problema con el motor. Pero tendría que haber mejorado cinco veces más, tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora".

"En la FP2 estuvimos un poco perdidos, dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué, si es la temperatura, que hizo más calor. Costó más el auto, no iba tan bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa en mitad y en salida se movía más. En general no evolucionamos nada, de hecho siento que empeoramos bastante", agregó.

Pero a pesar de las dificultades, también destacó aspectos positivos: "El FP1 había sido muy bueno. Con las medias había hecho un tiempo muy rápido. Lo bueno es que lo del motor lo solucionamos".