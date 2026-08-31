El sentido mensaje de Franco Colapinto a Lionel Messi tras el anuncio del retiro de la Selección Argentina
Franco Colapinto fue el primer deportista en saludar a Lionel Messi tras el anuncio que no jugará más con la Selección Argentina. El piloto de Alpine en la Fórmula 1, le escribió un sentido comentario.
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El astro rosarino conmovió al mundo al ponerle fin a más de dos décadas en la Albiceleste, con la que ganó dos Copa América, el Mundial Qatar 2022, más las finales perdidas en Brasil 2014 y la Copa del Mundo 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.
El primer deportista en saludar a Leo Messi tas su determinación que tuvo repercusión a lo largo del planeta fue nada menos que Franco Colapinto, quien acaba de renovar su contrato con Alpine hasta finales de 2027 y continuará en la Fórmula 1.
"No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar.. somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo", expresó Colapinto.
"Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo de todos!!!!!", agregó.
Colapinto se había quedado impactado por el hecho de conocer a Lionel Messi hace poco y poder grabar una pulbicidad con él.