El sentido mensaje de Franco Colapinto a Lionel Messi tras el anuncio del retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina. El astro rosarino conmovió al mundo al ponerle fin a más de dos décadas en la Albiceleste, con la que ganó dos Copa América, el Mundial Qatar 2022, más las finales perdidas en Brasil 2014 y la Copa del Mundo 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer deportista en saludar a Leo Messi tas su determinación que tuvo repercusión a lo largo del planeta fue nada menos que Franco Colapinto, quien acaba de renovar su contrato con Alpine hasta finales de 2027 y continuará en la Fórmula 1.

"No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar.. somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo", expresó Colapinto.

El mensaje de Franco Colapinto a Messi.

"Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo de todos!!!!!", agregó.

Colapinto se había quedado impactado por el hecho de conocer a Lionel Messi hace poco y poder grabar una pulbicidad con él.