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FÓRMULA 1

Franco Colapinto llegó 19° en la práctica antes de la clasificación para la Sprint del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto quedó lejos de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, que terminó noveno. George Russell fue el más veloz.

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El piloto Franco Colapinto terminó en el lugar 19 en la práctica libre antes de la clasificación para la Sprint del GP de Singapur. El argentino había llegado a ubicarse 15° en su primera tanda y cerró lejos de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien se ubicó en el noveno puesto.

Las condiciones en Marina Bay plantearon una exigencia alta para los pilotos, con 32 °C de temperatura ambiente, 52 °C sobre el asfalto y 62% de humedad. La sesión comenzó con la mayoría de la grilla sobre neumáticos duros, una elección que retrasó la aparición de referencias más representativas.

Luego, la actividad tuvo una interrupción a 20 minutos del final, cuando Nico Hülkenberg se detuvo a la salida de los boxes por un aparente problema de transmisión. Este incidente condicionó parte de los ensayos finales, que estuvieron centrados en vueltas rápidas de cara a la clasificación sprint.

Por su parte, George Russell marcó el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, Charles Leclerc quedó segundo, mientras que Lando Norris completó los tres primeros puestos.

Colapinto corre en el GP de Singapur: horarios y el cronograma completo

La 17° fecha de la temporada se correrá en el Circuito Urbano Marina Bay y el piloto argentino buscará volver a los puntos.

Este Circuito es uno de los trazados más exigentes de la F1. Su recorrido combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. La carrera se disputará de noche.

Viernes 9 de octubre

  • Prácticas Libres - 5.30 a 6.30 horas
  • Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

  • Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas
  • Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

  • Carrera - 9.00 horas



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