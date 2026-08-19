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Franco Colapinto no volverá a Williams en 2027: se define su futuro en Alpine

Williams confirmó a sus pilotos de cara al año próximo. En Alpine, de momento siguen sin anunciar a Franco Colapinto para 2027.

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El mercado de pilotos en la Fórmula 1 se mantiene al rojo vivo pensando en la temporada siguiente. En las últimas horas, desde Williams confirmaron a sus dos corredores para el 2027.

Los rumores corrían con fuerza en el equipo británico, donde se hablaba de una posible salida de Alex Albon y Carlos Sainz. Sin embargo, la escudería anunció que sus pilotos para el año próximo serán los mismos que en esta temporada actual.

Uno de los tantos rumores que circulaban por el paddock de la F1 era la posible vuelta de Franco Colapinto si Alpine no oficializaba su extensión contractual para 2027.

Lo cierto es que la escudería francesa solo confirmó, hasta el momento, la continuidad de Pierre Gasly, mientras que mantiene en hermetismo la situación del argentino. 

Sin embargo, puertas adentro están conformes con su rendimiento, y de no mediar incovenientes inesperados, anunciarán en las próximas semanas su renovación.

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