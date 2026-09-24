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Franco Colapinto se mostró preocupado tras la FP2 en Azerbaiyán: "No me siento cómodo"

A Franco Colapinto le costó el comienzo de las prácticas en el Gran Premio de Azerbaiyán.

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 Después de ubicarse 18° en la FP1, Franco Colapinto mejoró su registro y avanzó hasta el undécimo lugar en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán.

 Al finalizar la sesión, el piloto de Alpine puso el foco en los aspectos que todavía necesita corregir.

"Falta un poco. Creo que nos está ayudando un poco la mejora de pista. Al principio estaba muy sucio también y creo que a nuestro auto le venía un poco peor todavía. Ahora mejor, dimos un pasito con el auto, así que un poquitito mejor, pero falta y no me siento muy cómodo, así que hay que entender hoy a la noche un poco el porqué", sostuvo en ESPN

"No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva, que que es donde me está costando un poco, así que nada, trabajar hoy a la noche y mejorar", agregó el argentino.

De cara a la clasificación, el objetivo quedó planteado con claridad cuando fue consultado sobre la posibilidad de alcanzar la Q3. Colapinto también tiene en la mira llegar a la zona de puntos: "Sí, y puntos."

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