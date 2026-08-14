Franco Mastantuono debutó en la goleada de la Fiorentina ante Benevento por Coppa Italia
En el día de su cumpleaños número 19, Franco Mastantuono debutó en la goleada de la Fiorentina ante Benevento por Coppa Italia.
En el día de su cumpleaños número 19, el argentino Franco Mastantuono debutó en la goleada 4 a 1 de la Fiorentina ante el Benevento por Coppa Italia.
El volante ofensivo se encuentra a préstamo por un año en el equipo italiano procedente del Real Madrid. El objetivo es que pueda ir sumando minutos y evolucionar como futbolista.
Fiorentina goleaba a Benevento cuando se produjo la variante. Los de La Toscana estaban al frente con goles de Albert Gudmundsson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour.
Con el resultado prácticamente cerrado, el entrenador Fabio Grosso dispuso la variante.
Mastantuono entró a los 11 minutos del segundo tiempo, pero no llegó a tener ocasiónes claras de gol. En lugar del argentino, fue Gudmundsson quien dejó la cancha.