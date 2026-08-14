Franco Mastantuono debutó en la goleada de la Fiorentina ante Benevento por Coppa Italia

En el día de su cumpleaños número 19, el argentino Franco Mastantuono debutó en la goleada 4 a 1 de la Fiorentina ante el Benevento por Coppa Italia.

El volante ofensivo se encuentra a préstamo por un año en el equipo italiano procedente del Real Madrid. El objetivo es que pueda ir sumando minutos y evolucionar como futbolista.

Fiorentina goleaba a Benevento cuando se produjo la variante. Los de La Toscana estaban al frente con goles de Albert Gudmundsson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour.

Con el resultado prácticamente cerrado, el entrenador Fabio Grosso dispuso la variante.

Mastantuono entró a los 11 minutos del segundo tiempo, pero no llegó a tener ocasiónes claras de gol. En lugar del argentino, fue Gudmundsson quien dejó la cancha.