Franco Vivian ganó en Salta ante una multitud que colmó el autódromo "Martín Miguel de Güemes"

El TC2000 volvió al norte argentino y el norte argentino respondió. Más de 45 mil personas colmaron este domingo el autódromo "Martín Miguel de Güemes" de Salta para la cuarta fecha del Campeonato 2026, en una jornada que consolidó a la ciudad como uno de los grandes escenarios del automovilismo nacional.

Una sede que desbordó pasión

El marco fue imponente desde temprano. El fin de semana arrancó el sábado con una agenda cargada -shakedown, entrenamientos oficiales, clasificación y la carrera de la Fiat Competizione- y la respuesta del público salteño no bajó en ningún momento. Las familias, las tribunas llenas y el clima festivo que se vivió en el autódromo confirmaron que el TC2000 tiene en Salta uno de sus vínculos más fuertes con la gente.

"Para nosotros es un orgullo enorme traer el TC2000 a Salta y encontrarnos con esta respuesta del público. Ver el autódromo lleno y a las familias disfrutando confirma que el TC2000 tiene un vínculo muy fuerte con la gente", expresó Alejandro Levy, director de la categoría y organizador del evento junto a Diego Levy, del Grupo Tango Sport Team.

Vivian se quedó con la carrera

Sobre esa cancha repleta, Franco Vivian entregó el espectáculo que el público pedía. El piloto del Chevrolet Tracker Nº57 ganó la cuarta fecha con una estrategia impecable: su equipo ejecutó un cambio de neumáticos perfecto que fue determinante para escalar al primer lugar en una carrera que tuvo sobrepasos, el abandono de Franco Morillo por problemas mecánicos y un cierre de tensión, con Emiliano Stang acechando hasta la bandera a cuadros.

El triunfo además tuvo sabor especial: la última victoria de Vivian en la categoría había sido en julio de 2025, en Nueve de Julio, por lo que este domingo cerró casi un año de espera con su séptimo triunfo en el TC2000.

"Estoy muy contento. El equipo hizo un cambio de neumáticos fantástico y eso fue la clave para ganar", dijo el piloto tras la carrera.

La próxima parada: San Nicolás

Tras el éxito de la fecha salteña, el TC2000 tiene su próximo compromiso el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, donde compartirá el fin de semana con el Top Race.