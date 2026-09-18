Fuerte sanción a Platense por los incidentes ante Fluminense: afectará el clásico con Argentinos

Los incidentes ocurridos después de la eliminación ante Fluminense en la Copa Libertadores le valieron a Platense una fuerte sanción, que tendrá repercusión en el ámbito local.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió que el Calamar tendrá que jugar a puertas cerradas los próximos dos encuentros.

El primer partido sin gente será el del lunes que viene cuando reciba a Newell's por la fecha 10 del Torneo Clausura, mientras que el segundo sería nada menos que el clásico ante Argentinos Juniors.

Platense adelantó que "se encuentra trabajando para reducir los alcances de esta medida, con los recursos administrativos y pruebas correspondientes".

El Club Atlético Platense comunica que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos a la finalización del partido ante Fluminense el pasado 15/9/2026 y en función de lo dispuesto por la Resolución N* 2026-176 de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte,... pic.twitter.com/8ujBKplVSW — Club Atlético Platense (@caplatense) September 18, 2026

Una que finalizó el encuentro en Vicente López, barras del Calamar invadieron el campo y fueron hacia la otra tribuna. Además de tirarse cosas y amenazarse, un grupo de hinchas robó una de las banderas que había colgado la parcialidad visitante.