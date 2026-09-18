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DURO CASTIGO

Fuerte sanción a Platense por los incidentes ante Fluminense: afectará el clásico con Argentinos

Los incidentes ocurridos después de la eliminación ante Fluminense en la Copa Libertadores le valieron a Platense una fuerte sanción.

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 Los incidentes ocurridos después de la eliminación ante Fluminense en la Copa Libertadores le valieron a Platense una fuerte sanción, que tendrá repercusión en el ámbito local.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) resolvió que el Calamar tendrá que jugar a puertas cerradas los próximos dos encuentros.

El primer partido sin gente será el del lunes que viene cuando reciba a Newell's por la fecha 10 del Torneo Clausura, mientras que el segundo sería nada menos que el clásico ante Argentinos Juniors.

Platense adelantó que "se encuentra trabajando para reducir los alcances de esta medida, con los recursos administrativos y pruebas correspondientes".

Una que finalizó el encuentro en Vicente López, barras del Calamar invadieron el campo y fueron hacia la otra tribuna. Además de tirarse cosas y amenazarse, un grupo de hinchas robó una de las banderas que había colgado la parcialidad visitante.

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