Gallardo llegó a Ecuador: del "deseo de trabajar" al "vamos despacio" cuando le pidieron un título

Esta tarde, Marcelo Gallardo comenzará una nueva era cuando se convierta formalmente en el nuevo entrenador de Ecuador, donde tendrá su primera experiencia a nivel de selecciones.

En ese marco, el Muñeco llegó a destino más temprano, se mostró contento por la oportunidad y dejó varios títulos antes de poner el gancho y asumir el cargo.

"Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar", comenzó.

Al mismo respecto, el ex DT de River reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya se había contactado con él antes de elegir a Sebastián Beccacece.

"Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián Beccacece. En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío", explicó.

%uD83D%uDDE3%uFE0F "SIEMPRE ME GENERÓ CURIOSIDAD PODER DIRIGIR A UN SELECCIONADO", dijo Marcelo Gallardo antes de partir rumbo a Ecuador para convertirse en el nuevo entrenador del seleccionado tricolor.



%uD83D%uDCFA #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dK5SUoVHVx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

Consultado sobre el material disponible, el estratega argentino se deshizo en elogios para el plantel de la Tri.

"La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos", destacó.

Un momento curioso se dio cuando un periodista le habló sobre títulos. En ese momento, Gallardo bajó la espuma y se concentró en lo que buscará de aquí en adelante.

"Bueno, bueno... Vamos despacio. Todavía no llegué. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda. Eso no llega de la noche a la mañana", indicó.

%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 ¿Qué lo motivo a Marcelo Gallardo a convertirse en el nuevo DT de Ecuador? Esto contestó el Muñeco.



%uD83D%uDCFA #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P7mJwuumDx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

Además, antes de concluir, hizo un análisis sobre el presente del combinado ecuatoriano y lo que se puede llegar a encontrar en el largo camino hacia el Mundial 2030.

"Lo vienen haciendo bien, vienen teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias, han marcado un buen ritmo en su crecimiento. Vamos a ver cómo va a ser el proceso de Eliminatorias, ver si se va a dar la participación de más países en el próximo Mundial. De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar", cerró.

"VAMOS A INICIAR UN PROCESO LARGO", afirmó Marcelo Gallardo, el nuevo DT de Ecuador.



%uD83D%uDCFA #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/erSL1rF2yh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

Ahora, el Muñeco deberá definir la lista de convocados para los partidos amistosos en los que debutará ante Corea del Sur y Japón, previstos para el 24 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente.