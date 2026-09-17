Menú
Crónica en vivo

HOY LO PRESENTAN

Gallardo llegó a Ecuador: del "deseo de trabajar" al "vamos despacio" cuando le pidieron un título

Antes de asumir formalmente, el Muñeco brindó las primeras declaraciones sobre sus sensaciones por el desafío y la actualidad de la Tri.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Esta tarde, Marcelo Gallardo comenzará una nueva era cuando se convierta formalmente en el nuevo entrenador de Ecuador, donde tendrá su primera experiencia a nivel de selecciones.

En ese marco, el Muñeco llegó a destino más temprano, se mostró contento por la oportunidad y dejó varios títulos antes de poner el gancho y asumir el cargo.

"Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado, creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar", comenzó.

Al mismo respecto, el ex DT de River reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya se había contactado con él antes de elegir a Sebastián Beccacece.

"Se presentó esta chance hace dos años atrás, antes que Sebastián Beccacece. En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío", explicó.

Consultado sobre el material disponible, el estratega argentino se deshizo en elogios para el plantel de la Tri.

"La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando. Eso también conjuga el deseo de dar ese gran paso para tratar de potenciarlos", destacó.

Un momento curioso se dio cuando un periodista le habló sobre títulos. En ese momento, Gallardo bajó la espuma y se concentró en lo que buscará de aquí en adelante.

 "Bueno, bueno... Vamos despacio. Todavía no llegué. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más, vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda. Eso no llega de la noche a la mañana", indicó.

Además, antes de concluir, hizo un análisis sobre el presente del combinado ecuatoriano y lo que se puede llegar a encontrar en el largo camino hacia el Mundial 2030.

"Lo vienen haciendo bien, vienen teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias, han marcado un buen ritmo en su crecimiento. Vamos a ver cómo va a ser el proceso de Eliminatorias, ver si se va a dar la participación de más países en el próximo Mundial. De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar", cerró.

Ahora, el Muñeco deberá definir la lista de convocados para los partidos amistosos en los que debutará ante Corea del Sur y Japón, previstos para el 24 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente.

Esta nota habla de:
1
Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi
ATENCIÓN

Entradas Argentina vs. Benín: cuándo salen a la venta y cómo comprar para ver a Messi

2
Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."
¿CANDIDATO?

Un DT argentino multicampeón se postuló para reemplazar a Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Estoy preparado..."

3
Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma
FÓRMULA 1

Atención, Colapinto: el Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un curioso cambio en el cronograma

4
Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó
TODO MAL

Escándalo en Banfield: Troglio presentó la renuncia y la dirigencia no aceptó

5
Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca
SE VIENE EL CLÁSICO

Insua recupera a un jugador y piensa dos cambios en San Lorenzo para recibir a Boca

Últimas noticias de Marcelo Gallardo