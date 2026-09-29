Gastón Gaudio se presentó como candidato a presidente de Independiente y dejó varias definiciones

Mientras intenta terminar el año de la mejor manera posible, Independiente se prepara para celebrar unas nuevas elecciones en las que los socios consagrarán a las nuevas autoridades para los próximos cuatro años.

En ese marco, y después de que se confirmarán las candidaturas de Luciano Nakis, Enrique Sacco y Daniel Bertoni, un nuevo nombre se sumó a la pelea por la conducción del Rojo.

Se trata de Gastón Gaudio, extenista y reconocido hincha que anunció la noticia este martes en una entrevista en la que dejó varias definiciones.

"Me presento como candidato a presidente, eso ya está decidido. Tuve muchas veces ganas de estar y hoy llegó el día. Están dadas las condiciones para que tome esta responsabilidad que es una de las más importantes de mi vida", comenzó.

%uD83D%uDCA3 GASTÓN GAUDIO EN RADIO LA RED: "ME PRESENTO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE" %uD83D%uDD34



El "Gato" visitó nuestros estudios y dialogó con @gustavohlopez sobre su propuesta si los socios del "Rojo" lo eligen como presidente de la institución. pic.twitter.com/k1Fe1Lv8jd — Radio La Red - AM 910 %uD83D%uDCFB (@radiolared) September 29, 2026

En esa línea, el Gato hizo hincapié en un factor que lo había frenado anteriormente y confirmó el apoyo de Ricardo Bochini, la leyenda máxima de la historia del Rey de Copas.

"Una de la condiciones que tenía era que no quería tener a nadie, con poder de decisión, que le haya hecho daño al club durante los últimos 20 años. Creo que la gente se cansó de todo eso. Bochini va a estar con nosotros", expuso.

%uD83D%uDDE3 GASTÓN GAUDIO EN RADIO LA RED: "EN MI LISTA NO QUIERO A NADIE QUE LE HAYA HECHO DAÑO AL CLUB EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS" %uD83D%uDD34



En diálogo con @gustavohlopez, el "Gato" Gaudio anunció su candidatura a presidente de Independiente y dejó en claro como conformará su equipo de trabajo. pic.twitter.com/d0ZcY7TzeD — Radio La Red - AM 910 %uD83D%uDCFB (@radiolared) September 29, 2026

Por otra parte, tras haber viajado al exterior en los últimos días, confirmó que ya tiene un acuerdo con el flamante patrocinador principal de la entidad, el cual consideró un elemento fundamental para el desarrollo del plantel.

"Cerré el sponsor. Sin eso no me hubiera animado a hacer nada y creo que es lo que Independiente necesita sí o sí para armar un equipo competitivo y ponerlo donde se merece", aseguró.

Al respecto, añadió: "Es la publicidad en la camiseta, como tiene cualquier otro club. No puse el naming de la cancha en carpeta, pero el día de mañana es una posibilidad".

Consultado sobre la chance de constituir una Sociedad Anónima Deportiva, el oriundo de Temperley fue tajante y la descartó.

"Todo lo que tengo en mi vida lo tuve por un club, yo nací en un club social, no se me cruza por la cabeza esa posibilidad. ¿Te imaginas al Real Madrid que sea privado? Es un club demasiado grande Independiente. ¿Cómo vas a comprar amor?", sentenció.

"Todo lo que tengo, lo tengo por un club. Todo lo que yo me formé, es por un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso."



%uD83D%uDDE3%uFE0F Gastón Gaudio sobre las SAD https://t.co/gkyDA6yDKU pic.twitter.com/7EnyZ9cKY1 — Fútbol Lírico %uD83C%uDFA9 (@elfutbolirico) September 29, 2026

Además, cuando le preguntaron sobre un eventual apoyo de Mauricio Macri, Gaudio reconoció que tiene una relación de amistad, pero aseveró que "no hace nada por el otro".

"A Mauricio lo conozco de otro rubro. La gente que dice eso, no lo conoce. Mauricio no hace nada por el otro, hace solo lo que le conviene a él", sostuvo.

"Macri no hace nada por el otro, hace solo lo que le conviene a él"



Gastón Gaudio dijo que el expresidente "tiene sus cosas buenas y sus cosas malas" y afirmó: "Si pensás que me va a decir algo por Independiente es porque no lo conocés. Lo único que quiere es lo de él". pic.twitter.com/4hcIvz67rM — Corta (@somoscorta) September 29, 2026

A la espera de la Asamblea General Ordinaria en la que se hará oficial, todo indica que los comicios tendrán lugar el próximo 13 de diciembre.