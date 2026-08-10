Gastón Gaudio habló de su posible candidatura en Independiente y dejó una fuerte frase: "Siempre quise ayudar"

Las elecciones de Independiente de Avellaneda, previstas para diciembre de 2026, ya comenzaron a generar movimiento en la política del club. Mientras distintas agrupaciones buscan definir sus estrategias de cara a los comicios, un nombre inesperado empezó a tomar fuerza: Gastón Gaudio.

El extenista, histórico hincha del Rojo, nunca ocultó su pasión por Independiente y en los últimos días volvió a quedar en el centro de la escena por su posible desembarco en la política institucional del club.

El pasado sábado, Gaudio estuvo en el Libertadores de América para presenciar el partido ante Platense y, antes de ingresar al estadio, fue consultado por la prensa sobre la posibilidad de convertirse en candidato a presidente.

Ante la pregunta concreta sobre si podría presentarse en las elecciones, el campeón de Roland Garros 2004 respondió: "Siempre quise ayudar a Independiente".

Luego, al ser consultado sobre cómo observa el presente de la institución, el extenista fue contundente: "Tenemos el deseo de todos, el de ganar".

Pero hubo una declaración que alimentó todavía más las versiones sobre su posible participación en las elecciones. Cuando le preguntaron si había mantenido reuniones con agrupaciones políticas del club, Gaudio reconoció: "Sí, con todos hablo. Nunca hice política, así que hablo con todos".

Por ahora, Gaudio no confirmó que vaya a ser candidato, aunque sus declaraciones dejan abierta la puerta a una posible participación en la vida política de Independiente.

La vida de Gastón Gaudio después del tenis

Tras retirarse del tenis profesional, Gaudio continuó ligado a diferentes actividades. El argentino tuvo una destacada carrera deportiva y alcanzó el punto más alto en 2004, cuando conquistó Roland Garros.

Después de colgar la raqueta, estuvo vinculado a los medios de comunicación y también asumió como capitán del equipo argentino de Copa Davis, luego del desembarco de Agustín Calleri y Mariano Zabaleta en la Asociación Argentina de Tenis.

Además, Gaudio trabaja como representante de negocios internacionales vinculados al Emir de Qatar.

Ahora, mientras Independiente se prepara para definir su próximo escenario político, el nombre del Gato aparece entre los que generan expectativa. ¿Será finalmente candidato a presidente del Rojo?