Gastón Martirena se va a un gigante continental y Racing ya tiene en la mira a un jugador de Boca para reemplazarlo

En pocos días, el extenso mercado de pases que vivió el fútbol argentino llegará a su fin. Sin embargo, pese a que varios equipos incorporaron, los movimientos continúan.

Tanto es así que luego de buscar una salida durante varios meses, Gastón Martirena dejará Racing y seguirá su carrera en un gigante de Sudamérica.

Si bien la Academia quería venderlo, finalmente aceptó cederlo a prestamo por un año a Nacional de Montevideo, a cambio de 300 mil dólares.

Además, el Bolso contará con la posibilidad de ejecutar una opción de compra de 4,5 millones de dólares por la totalidad del pase del futbolista que disputó 109 partidos, anotó 12 goles y alzó dos títulos, aunque perdió mucho terreno en los últimos tiempos.

Gracias a la operación, el club de Avellaneda avanzará ahora sí en la contratación del principal candidato para reemplazar al marcador de punta uruguayo: Juan Barinaga.