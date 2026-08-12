Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City: "Llegué al mejor club del mundo"

Gerónimo Rulli llega al Manchester City en este mercado de pases. El arquero de 34 años fue presentado oficialmente por el club inglés tras firmar un contrato por dos años.

Llega procedente del Olympique de Marsella por 3,5 millones de euros y fue directo en su bienvenida: "Llegué para defender al mejor club del mundo. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella."

Rulli se suma a un plantel que tiene como titular en el arco a Gianluigi Donnarumma, por lo que peleará el puesto desde atrás.

El argentino habló de sus motivaciones por llegar al City: "Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel."

Hugo Viana, director deportivo del club, destacó su actitud: "Durante nuestras conversaciones me ha impresionado mucho. Tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría."