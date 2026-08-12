Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

OFICIAL

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City: "Llegué al mejor club del mundo"

Gerónimo Rulli firmó contrato por dos años con el Manchester City, que lo compró al Olympique de Marsella.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Gerónimo Rulli llega al Manchester City en este mercado de pases. El arquero de 34 años fue presentado oficialmente por el club inglés tras firmar un contrato por dos años. 

Llega procedente del Olympique de Marsella por 3,5 millones de euros y fue directo en su bienvenida: "Llegué para defender al mejor club del mundo. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella."

Rulli se suma a un plantel que tiene como titular en el arco a Gianluigi Donnarumma, por lo que peleará el puesto desde atrás.

El argentino habló de sus motivaciones por llegar al City: "Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel."

Hugo Viana, director deportivo del club, destacó su actitud: "Durante nuestras conversaciones me ha impresionado mucho. Tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría."

Esta nota habla de:
1
Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."
IMPACTANTE

Ariel Senosiain fulminó a Pablo Lunati por criticarlo tras una polémica en River ante Tigre: "Cuando te contrataron a vos..."

2
Escalofriante: revelaron el plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026
TREMENDO

Escalofriante: revelaron el plan para asesinar a Lionel Messi durante el Mundial 2026

3
Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja
ATENCIÓN

Messi define su regreso a Miami tras la muerte de su padre Jorge: cuándo viaja

4
Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi
UN BUEN GESTO

Cristiano Ronaldo acompañó a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi

5
BOMBAZO: Fiorentina tras sumar a Mastantuono, contrató a un jugador que casi es subcampeón con la Selección Argentina
MERCADO DE PASES

BOMBAZO: Fiorentina tras sumar a Mastantuono, contrató a un jugador que casi es subcampeón con la Selección Argentina

Últimas noticias de Gerónimo Rulli