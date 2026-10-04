Gianluca Prestianni habló sobre los rumores que lo vinculan a River: "Uno no sabe lo que puede pasar"

En el último mercados de pases, River salió fuerte en búsqueda de refuerzos con el fin de darle un salto de jerarquía al plantel.

En este sentido, uno de los jugadores que sonó pero que finalmente nunca llegó es Gianluca Prestianni, el extremo surgido de Vélez y que se desempeña en el Benfica.

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en la que convirtió un gol, el mismo Prestianni se refirió a estos rumores.

"Ya lo dije antes. Tengo 20 años, estoy en Europa, pasando un momento muy bueno; mi idea es seguir varios años más y seguir adaptándome allá. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar pero ahora el foco está en Europa", sostuvo.

Sin embargo, acto seguido, al ser consultado por la remera que le regaló Nicolás Otamendi hace unos días, confesó que el zaguero central del Millonario se la "había prometido". Luego, agregó que antes de llegar a la convocatoria de la Selección le pidió que le guarde "una remerita, que estaba muy buena".