Gimnasia de La Plata echó a Fernando Zaniratto y el DT trató a los dirigentes de "incoherentes"

Gimnasia y Esgrima La Plata decidió poner fin al ciclo de Fernando Zaniratto como entrenador del primer equipo tras la dura derrota 3 a 0 frente a Huracán y una racha negativa en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El DT no reaccionó bien y le pidió "coherencia" a los dirigentes del Lobo.

El técnico dejó su cargo luego de acumular tres derrotas consecutivas y un rendimiento irregular en el campeonato. En total, dirigió 12 partidos en el Apertura, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y seis caídas, dejando al equipo en el puesto 11° del Grupo B, fuera de la zona de clasificación a octavos de final.

De salvar al equipo a un presente irregular

Zaniratto había asumido como interino a fines de 2025, tras su paso por la Reserva, y logró revertir un contexto crítico: salvó a Gimnasia del descenso con cinco triunfos consecutivos y alcanzó las semifinales del Clausura, donde fue eliminado por Estudiantes de La Plata.

Ese rendimiento le valió la ratificación para la temporada 2026, aunque el equipo no logró sostener el nivel y terminó entrando en una racha negativa, con solo una victoria en sus últimos seis encuentros y sin triunfos en los clásicos disputados.

El comunicado de Gimnasia

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa a sus socios, socias e hinchas que Fernando Zaniratto no continuará al frente del plantel profesional.

Agradecemos a ‘Lucho' y su cuerpo técnico la entrega con la que llevaron adelante su labor al frente del primer equipo, por su trabajo en un momento difícil y sacarlo adelante.

pic.twitter.com/BHag2PbAk6 — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) April 6, 2026

El fuerte descargo de Zaniratto tras ser echado de Gimnasia

Fernando Zaniratto emitió un fuerte descargo en sus redes sociales El DT se expresó tras ser echado "ante el primer mal momento" y cuestionó la decisión dirigencial del ciclo cumplido al enunciar que "tenemos que entender de dónde venimos", además de pedirle "coherencia" a los dirigentes del Lobo.

El fuerte descargo de Fernando Zaniratto en Instagram tras ser echado de Gimnasia de La Plata.

Omar De Felippe, el principal candidato

La dirigencia ya analiza posibles reemplazantes y el principal apuntado es Omar De Felippe, quien se encuentra sin club tras su salida de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Crisis de entrenadores en el fútbol argentino

Con la salida de Zaniratto, ya son 11 los entrenadores que dejaron su cargo en las primeras 12 fechas del Torneo Apertura. Entre ellos aparecen casos como Daniel Oldrá y Gustavo Benítez, reflejando la alta inestabilidad en los bancos del fútbol argentino.

Los entrenadores que dejaron su cargo en la Liga Profesional