Giuliano Galoppo es una máquina de rechazar ofertas: cuál puede ser su futuro lejos de River

River Plate atraviesa un momento de cambios y Giuliano Galoppo es uno de los futbolistas que todavía no encontró una salida. El mediocampista fue apartado del plantel profesional y, mientras la dirigencia trabaja para resolver su situación, ya descartó varias alternativas para continuar su carrera.

La última propuesta que recibió fue de Atlanta United, de la MLS. El club estadounidense había llegado a un acuerdo con River para incorporar al volante y la posibilidad incluía que fuera dirigido por Gerardo "Tata" Martino. Sin embargo, Galoppo decidió finalmente no aceptar el ofrecimiento.

El motivo de la negativa está relacionado con su intención de continuar su carrera en Europa. Por eso, pese a que la operación con Atlanta estaba encaminada, el mediocampista prefirió esperar por una propuesta del Viejo Continente.

La oferta de la MLS no fue la única que tuvo sobre la mesa. Independiente y Racing también intentaron contratarlo, aunque las negociaciones no prosperaron. A su vez, Atlas de México mostró interés por el futbolista, que conoce el fútbol del exterior luego de haber jugado en São Paulo.

Así, Galoppo ya rechazó cuatro alternativas en las últimas semanas y su futuro continúa abierto. Mientras aguarda por una propuesta europea, permanece en River, aunque no entrena junto al plantel de Eduardo Coudet. Su vínculo con el Millonario se extiende hasta diciembre de 2028.

Los números de Giuliano Galoppo en River

El mediocampista arribó al club a comienzos de 2025 procedente de São Paulo. En primera instancia, River acordó un préstamo con opción de compra y, un año más tarde, decidió ejecutar esa cláusula para quedarse con su pase.

Durante su etapa en el Millonario, Galoppo disputó 48 partidos, convirtió ocho goles y aportó una asistencia. También recibió nueve tarjetas amarillas y vio la roja en una oportunidad.

Su ciclo en Núñez estuvo marcado por momentos de rendimiento irregular y por algunos episodios que generaron críticas. Entre ellos quedaron los penales que ejecutó en momentos importantes y el incidente que protagonizó con un hincha después de la eliminación de River en la Copa Argentina 2025.

Ahora, con su salida del plantel ya definida, Galoppo deberá esperar una nueva oportunidad para dejar River. Por el momento, el volante mantiene firme su postura: después de descartar propuestas de la Argentina, México y Estados Unidos, su objetivo es conseguir una oferta que le permita dar el salto al fútbol europeo.