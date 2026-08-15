Simeone tiene su gladiador: Atlético de Madrid presentó al Cuti Romero

Diego Simeone consiguió algo que esperaba hace mucho tiempo y es ver a nada menos que Cristian "Cuti" Romero con la camiseta del Atlético de Madrid. El defensor, que viene proveniente de Tottenham, fue presentado oficialmente por el conjunto español, con quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

¡Bienvenido, Cristian 'Cuti' Romero! %uD83D%uDD34%u26AA



Acuerdo con el Tottenham Hotspur para el traspaso del defensa internacional argentino, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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Romero en los Spurs un total de 156 partidos, en los que logró marcar 13 goles, dio 7 asistencias y fue una de las figuras en la obtención de la Europa League 2024/2025. Su influencia fue tal que fue elegido tanto MVP de la final como del torneo.

Un guerrero en el campo, una pieza clave en nuestro título de la Europa League y nuestro capitán en la campaña 2025/26.



Mucha suerte en tu próximo capítulo, Cuti %uD83E%uDD0D pic.twitter.com/bmFB1NupAP — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 15, 2026

Cuti Romero además es internacional con la Selección Argentina desde 2021, sumando un total de 58 cotejos. Fue ganador de La Finallisima, la Copa América 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Los posteos del Atlético de Madrid presentando a Cuti Romero

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Cristian Romero superó el reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento @cm_invictum del Hospital Universitario @Vithas Madrid Arturo Soria %uD83E%uDE7A pic.twitter.com/G0Sqaq5LS4 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026

Primer día %uD83D%uDCAA pic.twitter.com/EQgWLi700L — Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026