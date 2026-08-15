Simeone tiene su gladiador: Atlético de Madrid presentó al Cuti Romero
Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cristian "Cuti" Romero como nuevo refuerzo. Diego Simeone tiene al gladiador que tanto esperaba.
Diego Simeone consiguió algo que esperaba hace mucho tiempo y es ver a nada menos que Cristian "Cuti" Romero con la camiseta del Atlético de Madrid. El defensor, que viene proveniente de Tottenham, fue presentado oficialmente por el conjunto español, con quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031.
Romero en los Spurs un total de 156 partidos, en los que logró marcar 13 goles, dio 7 asistencias y fue una de las figuras en la obtención de la Europa League 2024/2025. Su influencia fue tal que fue elegido tanto MVP de la final como del torneo.
Cuti Romero además es internacional con la Selección Argentina desde 2021, sumando un total de 58 cotejos. Fue ganador de La Finallisima, la Copa América 2021, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.