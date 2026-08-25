Gonzalo Gelini dejará Boca para sumarse a Peñarol

Boca Juniors continúa definiendo el futuro de sus juveniles y sumó una nueva salida en este mercado de pases. Gonzalo Gelini, delantero que tuvo participación en la Primera División durante el comienzo de 2026, dejará el Xeneize para continuar su carrera en el fútbol uruguayo.

El atacante tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Peñarol. La operación será a préstamo por un año y no incluirá una opción de compra, por lo que Gelini deberá regresar a Boca una vez finalizada la cesión, salvo que aparezca otra alternativa para su futuro. El acuerdo entre ambas instituciones ya está cerrado y solo resta la firma para que la transferencia sea oficial.

Como parte de la negociación, Peñarol tendrá derecho a recibir un porcentaje de una futura venta de Gelini si Boca decide transferirlo a otro club durante el año posterior a su préstamo. De esta manera, el Carbonero podría beneficiarse económicamente en caso de que el delantero consiga revalorizarse durante su estadía en Montevideo.

Qué pasó con Gonzalo Gelini en Boca

Gelini tuvo su oportunidad en el primer equipo durante el inicio del Torneo Apertura 2026, cuando Claudio Úbeda todavía estaba al frente del conjunto azul y oro. Entre enero y febrero, el delantero disputó cinco partidos y acumuló 184 minutos, todos correspondientes al campeonato local.

En ese período también consiguió aportar una asistencia, en la derrota por 2-1 frente a Estudiantes. Sin embargo, con el correr de los meses perdió protagonismo y dejó de sumar minutos.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, la situación no cambió. Gelini fue convocado en algunas oportunidades, pero permaneció entre los suplentes y no volvió a ingresar al campo de juego.

Por eso, la dirigencia de Boca acordó su préstamo a Peñarol, donde tendrá la posibilidad de sumar continuidad y disputar minutos en el fútbol uruguayo.

Gelini compartirá plantel con una joya de River

En Peñarol, el delantero de Boca se encontrará con Leonel Jaime, futbolista surgido de River que se convirtió rápidamente en una de las figuras del equipo uruguayo.





El juvenil del Millonario tuvo un comienzo destacado en Montevideo, consiguió levantar un título y generó una gran reacción entre los hinchas del Carbonero. Ahora, Gelini buscará seguir un camino similar y aprovechar su paso por Peñarol para recuperar protagonismo.

La salida del delantero se suma a las bajas de Marcelo Weigandt y Mauricio Benítez, quienes también dejaron Boca en este mercado de pases.