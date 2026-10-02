Gran susto para Leandro Paredes: se desató un incendió en su casa de Canning

Este jueves, se desató un incendio en la casa del futbolista de Boca Juniors Leandro Paredes en el country Saint Thomas-Este Oeste, ubicado en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría. El fuego provocó daños materiales, aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales.

El Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría estuvo a cargo del operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores de la propiedad del futbolista.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el incendio se habría originado en un entrepiso donde funcionaba una caldera. La rápida intervención de los bomberos permitió contener el foco.

Paredes vive en la propiedad junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, desde el destacamento que intervino en el operativo no informaron quiénes se encontraban dentro de la casa al momento en que comenzó el incendio.

Tras conocerse el episodio, ni el futbolista ni Galante realizaron declaraciones públicas sobre lo ocurrido. En ese sentido, en sus redes sociales tampoco hicieron referencia al siniestro.

La última publicación compartida por Paredes antes del incendio mostraba al jugador junto a su esposa durante una velada. Por el momento, se aguarda mayor información sobre los daños ocasionados en la propiedad y las circunstancias que provocaron el fuego.