Granit Xhaka podría ir a prisión por un certificado falso de Covid: qué pasó y qué dijo

Granit Xhaka quedó en el centro de una investigación judicial en Suiza luego de reconocer que obtuvo un certificado falso de vacunación contra el Covid-19 durante la pandemia. El futbolista, actual capitán del Sunderland y referente de la selección suiza, admitió públicamente lo ocurrido y aseguró que colaborará con las autoridades.

El caso se remonta a 2022, cuando Xhaka todavía jugaba en Arsenal. En las últimas horas, el mediocampista decidió referirse públicamente a la situación después de que la Fiscalía de Lucerna iniciara una investigación para determinar si existieron delitos vinculados con la obtención de una certificación falsa o falsificación de documentos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Xhaka reconoció que en aquel momento tenía una fuerte desconfianza hacia la vacuna contra el coronavirus y que, en lugar de resolver sus dudas por las vías correspondientes, tomó una decisión que ahora considera equivocada.

El futbolista asumió la responsabilidad por lo ocurrido, pidió disculpas y manifestó su disposición a colaborar con la investigación. La Justicia suiza deberá determinar ahora si corresponde avanzar con una acusación formal.

En caso de que el proceso derive en una condena, la legislación suiza contempla una pena que puede llegar hasta los cinco años de prisión por este tipo de delitos. Sin embargo, esa posibilidad corresponde al máximo previsto y no significa que Xhaka vaya a recibir necesariamente una pena de cárcel. De hecho, fuentes citadas por medios británicos señalaron que una sanción de ese tipo sería considerada extremadamente improbable.

La situación también tuvo consecuencias inmediatas para su carrera internacional. La Asociación Suiza de Fútbol decidió, de común acuerdo con Xhaka, que el jugador no forme parte de la actual convocatoria mientras se desarrolla la investigación.

El seleccionado suizo se encuentra preparando sus próximos compromisos por la Nations League, con partidos frente a Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia. La federación anunció que volverá a analizar la situación del mediocampista una vez finalizada esta ventana internacional.

Xhaka, de 33 años, es uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente de Suiza y ostenta el récord de 152 partidos disputados con la selección. También fue titular en el duelo frente a la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026.

Aquel encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos, con los goles de Alexis Mac Allister para Argentina y Dan Ndoye para Suiza. En el tiempo suplementario, la Albiceleste consiguió la clasificación gracias a los tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ahora, mientras continúa la investigación en Suiza, Xhaka deberá afrontar tanto el proceso judicial como la decisión que tome la federación respecto de su futuro con la selección.