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ESCÁNDALO

Grave denuncia en las Inferiores de Rosario Central por abuso y violencia

Rosario Central sacó un comunicado y anunció la suspensión de las actividades en Inferiores debido a una grave denuncia.

 Una grave denuncia penal golpea a Rosario Central. Un futbolista de la categoría 2013, perteneciente a las Inferiores y cuya identidad se reservó, acusó a tres compañeros de la división de abuso sexual, agresión física y hostigamiento. El club sacó un comunicado.

Según consta en la Defensoría de la Niñez de Santa Fe, un grupo de tres jugadores habría sometido a la víctima a conductas de violencia sexual. A su vez, habrían tomado fotos íntimas que amenazaron con difundir a través del Whatsapp de la división. 

De acuerdo a lo que relatan los testigos, los hostigamientos hacia el denunciante eran constantes, tanto en la virtualidad como en los viajes en micro rumbo a los partidos. Además, acusan a los entrenadores de la categoría de no haber activado el protocolo a tiempo. 

"Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada. También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo", escribió el Canalla en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Y concluyó: "Además, Rosario Central hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución".

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