Gustavo Costas confirmó su regreso a Cerro Porteño y aseguró que Racing alzará un título: "Vamos a ganar..."

Luego de unos meses de vacaciones, Gustavo Costas volverá al ruedo y, en las próximas horas, se convertirá oficialmente en el nuevo entrenador de Cerro Porteño.

En ese marco, antes de viajar a Paraguay para firmar su contrato y ser presentado, el DT de 63 años rompió el silencio y se mostró contento por regresar al Ciclón de Barrio Obrero.

"Estoy contento de volver a Paraguay, saben lo que amo ese país. Fue el país que me abrió las puertas para trabajar. Quiero mucho a todo el pueblo paraguayo", comenzó.

Tras la eliminación de la Copa Libertadores y la caída en el clásico contra Olimpia, Ariel Holan dejó la dirección técnica y el conjunto guaraní viene golpeado. Consciente de todo eso, el estratega argentino fue tajante.

"Hay que levantar a Cerro, no puede estar así, es un grande. Los jugadores saben que hay que dar un poco más siempre", sentenció.

"CERRO ES UN GRANDE Y HAY QUE LEVANTARLO"



La palabra de Gustavo Costas en la previa a su viaje a Paraguay para asumir en Cerro Porteño. pic.twitter.com/OwrU2cypb4 — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

Por otra parte, al ser consultado sobre la actualidad de la Academia, Costas consideró que levantó el nivel, elogió a Juan Pablo Vojvoda y auguró que levantará un título de aquí a fin de año.

"Racing va mejorando, el técnico necesita su tiempo. Los últimos partidos me gustaron. Le deseo lo mejor y quiero que gane todos los partidos. Vamos a ganar la Copa Argentina", cerró.