Gustavo Costas se despidió de los hinchas de Racing y le dejó un esperanzador mensaje: "Pronto volveremos"

Gustavo Costas vivió una jornada cargada de emoción en el estadio Presidente Perón durante su despedida del plantel de Racing. El entrenador dirigió su última práctica al frente de la Academia y recibió el apoyo de un grupo de hinchas que se acercó al Cilindro para acompañarlo en un momento muy especial.

Luego de despedirse del plantel, Costas se acercó a los hinchas que los estaban esperando fuera del estadio y tuvo un gesto que emocionó: los saludó, les sonrió y agradeció las muestras de cariño en medio de un clima de profunda tristeza. El DT estaba acompañado por sus hijos, su mujer y algunos integrantes del cuerpo técnico.

"Ayer me comunicaron que no iba a seguir. Me sorprendió pero tomaron la decisión. Si ellos piensan que el ciclo estaba cerrado, es tema de ellos", expresó Costas en diálogo con la prensa en la despedida de los hinchas de La Academia.

¡¡EMOCIONADO, GUSTAVO COSTAS SE DESPIDIÓ DE LOS HINCHAS DE RACING!! %uD83E%uDD79



¡¡TE AMAMOS, ÍDOLO!! %uD83E%uDE75%uD83E%uDD0D pic.twitter.com/gPsDGf9qhs — Data Racing %uD83D%uDC51 (@DataRacingOK) May 24, 2026

Además, le agradeció a los futbolistas y a la gente que trabaja en el club: "Quiero agradecer a los jugadores que siempre nos apoyaron y bancaron. Me despidieron con lágrimas. Eso deja que uno ha hecho las cosas bien", sostuvo.

La tajante declaración de Diego Milito sobre el fin de ciclo de Gustavo Costas en Racing

"Yo pienso que no es una despedida, porque capaz que pronto volveremos", expresó Costas. Además, les habló a los hinchas y les dejó un pedido: "Les agradezco por haber venido hoy. Tenemos que estar todos juntos igual, siempre".

%uD83D%uDDE3%uFE0F "LES AGRADEZCO POR HABER VENIDO HOY".



%uD83C%uDF99%uFE0F Gustavo Costas ante los hinchas que irrumpieron en el Cilindro. pic.twitter.com/mP5BWkE6Tx — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) May 24, 2026

Los hinchas de Racing, muchos de ellos indignados con la decisión de la comisión directiva, se convocaron en un masivo banderazo en el Cilindro de Avellaneda, con el objetivo de manifestar su total apoyo al histórico entrenador y criticar con dureza la medida de la dirigencia.

Los hinchas de Racing explotaron de furia tras la salida de Costas y cantaron contra Diego Milito: "Con Costas no se jode" y "Llamá a elecciones""

El entrenador, que fue campeón con Racing en la Sudamericana y la Recopa, se mostró golpeado y asumió la responsabilidad por el mal momento: "El culpable de lo que pasó este semestre fui yo".

%uD83D%uDDE3%uFE0F "YO PIENSO QUE NO ES UNA DESPEDIDA, PORQUE CAPAZ QUE PRONTO VOLVEREMOS..."



%uD83C%uDF99%uFE0F Gustavo Costas en su despedida de #RACING. pic.twitter.com/1p82g6z6dp — Racing Radio %uD83C%uDFC6 (@RacingRadioClub) May 24, 2026

En este último ciclo, Costas dirigió un total de 134 partidos con 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, alcanzando un notable 58% de efectividad y conquistando la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2026.







