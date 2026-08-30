Histórica actuación de Lionel Messi: cuatro goles y una asistencia para la goleada del Inter Miami ante CF Montreal por la MLS

Lionel Messi volvió a mostrar de lo que es capaz en la tremenda goleada por 7 a 1 del Inter Miami ante CF Montreal, en el Nu Stadium, por la temporada 2026 de la MLS.

El rosarino anotó cuatro tantos y dio una asistencia para un conjunto que estrena a Cristian "Kily" González como entrenador. Además, el argentino llegó a la cima de la tabla de goleadores con 18 tantos y a los 927 festejos en su carrera.

Inter consiguió adelantarse en el marcador luego de un cabezazo del brasileño Casemiro a. los 20 minutos tras un centro de Telasco Segovia.

El primer grito sagrado de Leo ocurrió en el minuto 40 de la primera mitad, cuando se paró frente a la pelota, recostado sobre la derecha del área y en una definición clásica con zurda, tras un desvío en un defensor, vio como la pelota seguía su camino hacia la red y nada por ahora para Thomas Gillier.

En la etapa complementaria, Messi no paró de eludir rivales en una jugada como las que hacía un tal Diego Armando Maradona para el 3 a 1 a los 52.

El festival de Messi tuvo también una asistencia top para que Luis Suárez también grite su gol.

Y como si fuera poco, "La Pulga" estableció el 5 a 1 con un toque sutil por encima del arquero luego de un pase de Rodrigo De Paul.