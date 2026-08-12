Increíble expulsión del Patón Guzmán: corrió a la mitad de cancha desaforado y empujó al árbitro

La Leagues Cup continúa su marcha y este martes tuvo uno de los partidos más apasionantes de la competencia. Tigres igualó 1 a 1 ante Vancouver Whitecaps en México y, como establece el reglamento del certamen, el ganador de la tanda de penales sumó dos puntos, mientras que el perdedor se quedó con uno.

Nahuel Guzmán fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. El arquero argentino de Tigres fue expulsado sobre el final luego de protagonizar un particular episodio con el árbitro salvadoreño Iván Barton.

Cuando se jugaban los últimos minutos, Guzmán intentó apurar la ejecución de un tiro libre y, en medio de la acción, empujó al árbitro para poder sacar rápido. Barton, quien dirigió partidos en el Mundial 2026, no dudó en mostrarle la tarjeta roja al Patón.

¡MOMENTO DE FURIA TOTAL DEL PATÓN! Nahuel Guzmán, arquero de Tigres, vio la roja sobre el final del partido ante Vancouver por empujar al árbitro. Luego le habló al juez de línea y se retiró del estadio arrojando lo que encontraba camino al vestuario.



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El arquero argentino reaccionó con evidente bronca después de la expulsión y se dirigió hacia la zona de vestuarios. Allí, según se pudo observar, continuó su enojo: arrojó sillas y baldes mientras abandonaba el campo de juego.

¡Drama del ´Patón´en el túnel! %uD83E%uDDE4%u274C



Así salió Nahuel Guzmán del campo tras ser expulsado por empujar al árbitro central en la Leagues Cup %uD83D%uDC47



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La expulsión dejó a Tigres sin una de sus principales figuras para afrontar los instantes finales del partido, que terminó igualado 1-1. El conjunto mexicano debió definir el punto extra en la tanda de penales, en un encuentro que terminó marcado por la conducta de Nahuel Guzmán.