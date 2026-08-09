Increíble pero real: un despeje salió del estadio, cayó en plena ruta y provocó un choque

Un hecho insólito ocurrió este sábado durante un partido de la Segunda División de Uruguay: una pelota que salió despedida del estadio terminó sobre la Ruta 1 y provocó un choque entre dos vehículos. El episodio sucedió durante el encuentro entre Uruguay Montevideo y Paysandú, en el Parque Ancap.

La insólita secuencia tuvo lugar cuando transcurrían 24 minutos del primer tiempo. Un futbolista rechazó la pelota con fuerza y el balón superó la estructura del estadio, ubicado a pocos metros de la Ruta 1.

La pelota terminó en plena calzada, justo cuando varios vehículos circulaban por la zona. El esférico picó sobre el asfalto y golpeó la parte frontal de una camioneta, sorprendiendo al conductor.

Ante la inesperada aparición de la pelota sobre la ruta, el automovilista frenó de manera brusca y perdió el control del vehículo durante unos instantes. El conductor que circulaba detrás no logró esquivarlo y terminó embistiéndolo de lleno.

El video del insólito accidente se volvió viral

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de la transmisión del partido. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a lo insólito del episodio: un despeje dentro de una cancha de fútbol terminó desencadenando un accidente de tránsito.

A pesar del impacto entre los vehículos y del susto provocado por la situación, no hubo personas heridas.

El accidente también generó demoras en el tránsito. Según la información disponible, el incidente provocó un embotellamiento de aproximadamente 15 minutos en ese sector de la Ruta 1.

La Policía intervino para retirar los vehículos de la calzada y trasladarlos hacia la banquina, lo que permitió restablecer la circulación.

Mientras tanto, dentro del Parque Ancap, el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú continuó con normalidad, en una jornada que dejó una de las escenas más insólitas del fútbol uruguayo.