Increíble: prohíben los papelitos en estadios de Buenos Aires tras el incidente en el Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El Comité de Seguridad en el Fútbol dispuso la prohibición inmediata del uso de papelitos en las tribunas de todos los estadios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se tomó tras el principio de incendio registrado durante el recibimiento de River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors, un episodio que fue controlado rápidamente pero que expuso los riesgos de esta práctica.

Según el comunicado oficial, la medida implica que "no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos". El organismo fundamentó la resolución en "estrictas razones de seguridad", tras evaluar el potencial de ignición del papel en eventos con alta concentración de público.

¡¡EQUIPOS A LA CANCHA Y FIESTA MILLONARIA EN EL MONUMENTAL!! Luego de la gran expectativa por el recibimiento, los PAPELITOS fueron una locura nostálgica para recibir a River.



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El incidente ocurrió en una de las plateas del estadio Monumental, pese a que el club contaba con protocolos de emergencia aprobados. Para el Comité, lo sucedido evidenció de manera concreta el peligro que representa el uso masivo de papelitos en espectáculos deportivos.

La determinación fue adoptada por unanimidad y alcanza a todos los sectores habilitados para el público, incluyendo tribunas y plateas. Además, se instó a los clubes a comunicar de inmediato la nueva normativa a sus hinchas.

Un recibimiento récord que terminó en polémica

El recibimiento organizado por la Subcomisión del Hincha de River Plate había marcado un récord histórico: se prepararon 52.000 kilos de papelitos (unas 50 toneladas) durante tres semanas de trabajo.

Más de 85.000 personas participaron de la coreografía en el Monumental, donde cada grupo de espectadores lanzó papel picado al mismo tiempo, generando una impactante postal en blanco y rojo que cubrió el campo de juego.

Para limpiar el estadio y permitir el inicio del partido, se utilizaron 50 sopladoras y un equipo de voluntarios que retiró los residuos en tiempo récord.

El fin de una tradición del fútbol argentino

El uso de papelitos forma parte de la cultura histórica del fútbol argentino. Postales similares se vieron en la consagración de River Plate en la Copa Libertadores 1996 y también en la final del Mundial 1978, cuando la selección dirigida por César Luis Menotti venció a Países Bajos y leventó el trofeo más deseado.

Con esta resolución, las autoridades priorizan la seguridad por sobre una de las tradiciones más emblemáticas de las tribunas, en un contexto donde los operativos buscan reducir cualquier riesgo para los asistentes.